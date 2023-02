Nogometaši Arsenala vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva sretnom 3-2 (1-2) gostujućom pobjedom protiv Aston Ville u prvoj utakmici subotnjeg programa Premier lige.

Domaći su dva puta vodili, nakon lijepih akcija mrežu "topnika" tresli su Watkins (6) i Coutinho (31), no Arsenal je uzvraćao eurogolovima. Na 1-1 je izjednačio Saka (16) bombom sa 15-ak metara, za 2-2 pogodio je Zinčenko (61) jakim prizemnim udarcem s vrha kaznenog prostora, da bi londonski klub u vodstvo stigao u trećoj minuti sudačke nadoknade kada je udarac Jorginha pogodio gredu i zatim se odbio od glave domaćeg vratara Martineza (90+3-ag) te odsjeo u mreži. Konačni rezultat postavio je Martinelli (90+8) pogotkom u praznu mrežu jer je u posljednjim sekundama nadoknade pred vrata Arsenala stigao i Martinez, no domaći su izgubili loptu i to platili još jednom loptom u svojoj mreži.

Arsenal sada ima 54 boda, tri više od drugog Manchester Cityja koji od 16 sati gostuje kod Nottinhgam Foresta, dok je Aston Villa ostala 11. sa 28 bodova.