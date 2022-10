"Mislim da Arsenal neće osvojiti ligu. Manchester City će osvojiti ovu ligu s velikom razlikom", poručio je Garry Neville. Međutim, londonski Arsenal prvi je na tablici već gotovo dva mjeseca što se u zadnjih 15 godina nije dogodilo. Nekada veliki klub samo je tonuo sve dublje i nije se mogao nositi s Liverpoolom i Manchester Cityjem. Kako došlo do ove promjene? Kako bi rekli dečki iz Prljavog kazališta korak po korak…

Trust the process je poznata fraza najpopularnija iz američke košarke kada vlasnici i uprava kluba traže navijače za strpljenje pri trenutno lošijim rezultatima jer imaju momčad punu potencijala za koju se predviđa da će odrasti i u budućnosti se moći nositi s najvećima. A engleska liga je superliga europskog nogometa i nijedna druga se ne može trenutačno usporediti s njom.

U tako jakoj konkurenciji treba imati ono nešto kako bi se mogao nositi s klubovima koji troše više od tvog. A što to Topnici imaju? Navijači bi kao iz topa odgovorili: "Isusa, Gabriela Isusa", ali nemaju samo njega imaju i Ukrajinca Oleksandra Zinchenka, također nekadašnjeg igrača Građana, koji je na lijevom boku zamijenio često ozlijeđenog Kierana Tierneya i već zaslužio pjesmu navijača. Radi se o preradi hita Spandau Balleta: "Zinchenkooo ooooo, always believe in your soul."

Patnje mladog Werthera

Njih dvojicu je tražilo pola Europe, a u Arsenalu su završili zbog odličnog odnosa dvaju Španjolaca, Mikela Artete i Pepa Guardiole. Bask je radio kao Guardiolin pomoćnik na Etihadu i vodio treninge, te ga je Guardiola nevoljko pustio da dođe na samostalan angažman u sjeverni London.

Po dolasku se vidjelo da Arteta razumije nogomet, da je toliko strastveno u utakmici i igra napadački nogomet. Mlad strateg, koji je kao igrač branio boje Evertona, PSG-a i Arsenala, okupio je oko sebe mlade ljude također željne dokazivanja. Prve dvije sezone u klubu je završio osmi, a vremena za navijače Arsenala nije bilo. Nakon užasnog starta u prošlu sezonu s rekordna tri poraza na otvaranju i debakla 5:0 od Cityja, navijači Topnika koji su svoj život mogli usporediti s Patnjama mladog Werthera, zaustavljali su ga na ulici i govorili mu da ode iz kluba. No, kako se pokazalo Mikel je znao što radi.

Mlada ekipa puna potencijala ima ogromnu manu, nema konstantu, a Arteta je vjerovao da će mu najmlađa momčad Premijer lige to vratiti. Očistio je svlačionicu punu iskusnih veterana koje je dovodio sportski direktor Edu (David Luiz, Sokratis, Kolašinac, Leno…), umjesto Alexandra Lacazettea doveo je Gabriela Jesusa, koji sve ono što Lacazette nije bio. Fizički je dominantan, zabija iz poluprilika koje sam kreira, dolazi po loptu da razigrava suigrače, sve ono što je prošle sezone, Mikelove treće, nedostajalo u borbi za TOP 4 i povratak Lige prvaka na Emirates.

Priča o žestokom rivalstvu

A nakon već spomenuta uvodna tri poraza stigle su tri pobjede. Jedna od njih bila je i protiv Tottenhama, gdje je zbog velikog rivalstva lagano već počeo vraćati vjeru Goonersa u svoj rad. Cijele prošle sezone Arsenal je igrao u naletima, toplo-hladno, zbog mlade ekipe i trenera. Chelsea, Liverpool i City su otplivali već na samom startu daleko, a borba za četvrto mjesto igrala se do zadnjeg kola.

Da priča bude zanimljivija, borili su se, pogađate, baš Arsenal i Spursi, žestoki rivali. Tri puta su prestizali jedni druge, a crveni dio Londona je djelovao bolje i bio prvi favorit za igranje Lige prvaka. No, mlada momčad je protiv slabijih ekipa upisala tri poraza zaredom, na što su čelnici Arsenala reagirali ne otkazom Arteti, već novim ugovorom. Potom su padali Chelsea i Manchester United, baš kako priliči mladoj ekipi.

I onda je došao taj dan, četvrtak 12.05.2022., dan o kojem odlučuje sezona, a računica je bila ovakva: pobjeda šalje Arsenal u najelitnije natjecanje, poraz od Tottenhama komplicira stanje, a remi je onda nekako solomonsko rješenje koje se nametalo. Topnici su bili puno bolji prvih 20 minuta, ali dosuđen je upitni penal Holdinga na Sonu, zbog čega je stoper Arsenala morao već u 30. minuti pod tuš, a Harry Kane penale ne promašuje.

Provokacija Contea

Završilo je 3:0 za Spurse tes su zbog momentuma postali favoriti za četvrto mjesto, koje je još uvijek bilo u Arsenalovim rukama, ali crveni su morali već za par dana u Newcastle, gdje je mlada ekipa pokleknula i poklonila Tottenhamu mjesto u Ligi prvaka. Bilo je puno gorčine kod španjolskog stratega koji je pričao o sucima poslije velikog derbija, na što mu je stari lisac Antonio Conte, trener Spursa, odgovorio: "Bolje bi mu bilo da se brine za svoju ekipu."

O cijeloj prošloj sezoni Arsenala postoji i Amazonov dokumentarac All or Nothing, a kako je krenulo u ovoj mogli bi požaliti što nisu kupili prava za tekuću sezonu. Arsenal nikada u povijesti nije bolje startao, ona momčad "Nepobjedivih" velikog Arsenea Wengera koja je osvojila zadnje prvenstvo, davne 2004. godine, nije imala učinak kao ova. Od prvih deset utakmica Arsenal je upisao devet pobjeda i jedan poraz.

Raspored je uvodnim kolima bio lakši, no već do sada pobijeđeni su Liverpool i Tottenham, što je povećalo vjeru Topnika za osvajanje naslova, a navijačima produžilo san. Nakon dvije vrhunske partije na domaćem terenu apetiti u klubu su porasli kao i očekivanja medija: "Naravno da Arsenal može osvojiti titulu", smatra Paul Merson te uspoređuje Topnike s Leicesterovim čudom 2016. godine.

Najdugovječniji engleski klub

Menadžer kluba s Emiratesa govori kako su i igrači sami nakon dvije pobjede dobili potvrdu da mogu igrati protiv najvećih: "Za mene je poruka igračima i svima ovdje u klubu da smo u stanju igrati na ovoj razini protiv ovakvog protivnika. To bi im trebalo dati samopouzdanje i vjeru", poručuje Arteta.

Arsenal je od početka prve engleske nogometne klub, dakle u 130 godina, osvojio najviše bodova na Otoku. Nikada nije ispao iz lige, a u najstarijem nogometnom natjecanju na svijetu, FA Cupu, ima 14 zlatnih odličja što je najviše od svih engleskih klubova, a to je samo dokaz koliko je Arsenal velik.

Što se tiče prvenstava na vječnoj tablici, United vodi s 20, Liverpool ima 19, Arsenal je treći s 13, a onda dolazi Everton s 9, pa tek ovaj moderni Manchester City koji je došao već do 8. Baš je taj moćni City s Haalandom prvi favorit za naslov, ali Arsenal se još uvijek ne miče s trona, a Topnici sanjanju i imaju razloga za to, jer 18 godina je iznimno puno…

Veliki skok u postotku

Kladionice nastavku Pepove dominacije daje velikih 82% posto šanse, a trenutnom lideru na tablici 11%. Zanimljivo je da su klaidonice prije početka premijerligaške kampanje ocijenilae šanse Topnika s mizernih 2 posto, što pokazuje kako su se šanse povećale pet puta.

Prava je šteta što se utakmica između prvog i drugog na tablici odgodila zbog Arsenalovih obveza u Europskoj ligi, jer bi u tom susretu koji se trebao igrati ovog tjedna dobili odgovore na većinu pitanja. Razlika na tablici je četiri boda, te vako san o tituli navijača Arsenala može trajati tko zna do kada, a možda postane i stvarnost...

"Arsenal mora ići punim plućima da ostane s njima u borbi. Postoje dobri znakovi da mogu, ali teži dio sezone tek slijedi. Dug je put pred nama i ovo definitivno nije vrijeme da se zanesete ako ste navijač Arsenala", poručio je akter iz prve rečenice ovog teksta.