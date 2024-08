Arsenal prvi put ispustio bodove u sezoni, no svi pričaju o crvenom kartonu Riceu

U prvoj utakmici 3. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Brighton su igrali 1-1 (1-0).

Domaći su poveli golom Havertza (38), a poravnao je Joao Pedro (58).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, nakon dvoboja najviše se priča o isključenju veznjaka domaćina Declana Ricea. On je u 42. minuuti dobio prvi žuti karton, a onda u 49. i drugi, isključujući, no pomalo bizaran.

Napravio je prekršaj na gostujućoj polovici, a onda malo odgurnuo loptu. U tom trenutku je gostujući igrač krenuo izvesti prekid, no umjesto lopte pogodio je Ricea. Veznjak Arsenala pao je na travnjaka, a onda je na kraju zbog ometanja prekida on dobio žuti karton koji mu je značio put u svlačionicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oba sastava sada imaju po sedam bodova, jedan više od Manchester Cityja i Liverpoola. City će kasnije u subotu gostovati kod West Ham Uniteda, a Liverpool u nedjelju kod Manchester Uniteda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa