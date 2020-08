APSOLUTNI TRANSFER GODINE U PRVOJ HNL: Lokomotiva prodaje svog najboljeg igrača Atletico Madridu

Atleticu ovaj transfer neće biti pretjerano skup, ali Lokomotiva će zaraditi sasvim pristojnu svotu novca

Iako je službeno najveći transfer ove godine u Prvoj HNL onaj Danija Olma, koji je zimus iz Dinama prešao u Leipzig za 20 milijuna eura plus bonuse, ovaj bi ga prema mnogočemu mogao premašiti. Vratar Lokomotive Ivo Grbić, prema tvrdnjama Sportskih novosti, karijeru nastavlja u redovima europskog velikana Atletico Madrida.

Grbić je trenutno veliki hit na tržištu i tražio ga je već WBA Slavena Bilića, ali ponudu Atletica ipak neće moći odbiti, niti igrač niti klub. Navodno su pregovori sa Španjolcima već u poodmakloj fazi i Grbić bi se ovih dana mogao naći na liječničkom pregledu za svoj novi klub. Atleticu ovaj transfer neće biti pretjerano skup, ali Lokomotiva će zaraditi sasvim pristojnu svotu novca. Navodno bi trebali dobiti oko 4.5 do pet milijuna eura odštete plus još nešto kroz bonuse.

Dva problema

Kažemo, kada je u pitanju odšteta to svakako nije neka “bomba”, ali činjenica da Lokomotiva dogovara posao s velikim Atleticom i da ćemo imati još jednog kvalitetnog igrača u jednom od najjačih klubova svijeta, svakako zaslužuje epitet jednog od najvećih transfera godine na našem tržištu.

No, postoje dva sitna problema. Prvi je vezan izravno za Grbića jer u Atleticu ga neće čekati mjesto u prvoj momčadi već će biti pričuva glavnom vrataru i jednom od najboljih na svijetu, Janu Oblaku. Drugi problem je vezan za Lokomotivu. Navodno Atletico želi da se transfer odradi odmah i da Grbić krene prema Madridu, a to pak znači da Lokomotiva na njega neće moći računati u kvalifikacijskoj utakmici Lige prvaka protiv Rapida. No, ako se transfer malo pomakne možda će Grbić još biti tu barem za tu jednu utakmicu.