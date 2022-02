Nogometaši Real Madrida u posljednjoj su subotnjoj utakmici 25. kola španjolskog prvenstva kao domaćini svladali Alaves s 3-0 (0-0) i tako privremeno stvorili zalihu od sedam bodova u odnosu na drugoplasiranu Sevillu.

Gosti su izdržali bez primljenog pogotka do 63. minute kad je Marco Asensio postigao svoj sedmi prvenstveni pogodak u ovoj sezoni sjajnim udarcem sa 17 metara iskosa s desne strane, kojim je pogodio suprotan gornji kut. Realovu prednost udvostručio je Vinicius Junior pogotkom u 80. minuti nakon odlične akcije i dodavanja Karima Benzeme. Brazilcu je to 13. pogodak u ovoj sezoni La Lige. U prvoj minuti sučevog dodatka Karim Benzema je došao do 18. prvenstvenog pogotka sigurnom realizacijom kaznenog udarca.

Svi se klanjaju Luki

Luka Modrić je bio u početnom Realovom sastavu, a igrao je do 82. minute. Kapetan hrvatske reprezentacije je u 33. minuti zaradio žuti karton zbog prekršaja.

Modrić je odigrao sjajnu utakmicu, njegov nastup ishvalili su navijači, španjolski mediji, a sada se oglasio i jedan od najvećih nogometaša Kraljevskog kluba u povijesti Emilio Butragueño.

"Modrićeva utakmica? Što reći o Luki… Znamo kakav je igrač, njegovu kvalitetu i viziju nogometa. Odigrao je divno. Bio nam je ključan, kao i uvijek", poručio je.