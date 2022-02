Nogometaši Real Madrida u prvoj utakmici nakon bolnog poraza od PSG-a u Ligi prvaka su u 25. kolu španjolskog prvenstva kao domaćini svladali Alaves s 3-0 (0-0) i tako privremeno stvorili zalihu od sedam bodova u odnosu na drugoplasiranu Sevillu.

Gosti su izdržali bez primljenog pogotka do 63. minute kad je Marco Asensio postigao svoj sedmi prvenstveni pogodak u ovoj sezoni sjajnim udarcem sa 17 metara iskosa s desne strane, kojim je pogodio suprotan gornji kut. Realovu prednost udvostručio je Vinicius Junior pogotkom u 80. minuti nakon odlične akcije i dodavanja Karima Benzeme. Brazilcu je to 13. pogodak u ovoj sezoni La Lige. U prvoj minuti sučevog dodatka Karim Benzema je došao do 18. prvenstvenog pogotka sigurnom realizacijom kaznenog udarca.

Pokazao što zna

Luka Modrić je bio u početnom Realovom sastavu, a igrao je do 82. minute. Kapetan hrvatske reprezentacije je u 33. minuti zaradio žuti karton zbog prekršaja.

Modrićev nastup ishvalio je najtiražniji španjolski sportski dnevni list Marca.

"Modrić se vjerojatno najviše mučio u Parizu. Možda je previše pokušavao biti u glavnoj ulozi i to ga je koštalo na početku. Kada je uhvatio ritam s loptom, to se osjeti u igri Udarac na gol u 42. minuti, singl za Pacheca.Buo je sve bolji kako je utakmica napredovala. Njegova igra u drugom poluvremenu je fantastična. Napustio je teren s ovacijama Bernabeua, napisali su Španjolci.

Real Madrid je u 25 utakmica sakupio 57 bodova. Drugoplasirana Sevilla ima sedam bodova manje i utakmicu manje koju će odigrati u nedjelju (14 sati) na gostovanju kod Espanyola u Barceloni. Treći je Betis s 43 boda iz 24 nastupa, a na četvrto mjesto probio se Atletico Madrid s 42 boda.