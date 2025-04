Nakon poziva Juventusa i Milana, Antonio Conte odlučio koji će klub trenirati sljedeće sezone

La Gazzetta dello Sport je u ponedjeljak objavila da je Antonio Conte odlučio odbiti Juventus i Milan, te da će i iduću sezonu sjediti na trenerskoj klupi Napolija.

Bez obzira postane li Napoli prvak Serie A u aktualnoj sezoni, ili izgubi u borbi koju vodi s Interom za sam vrh ljestvice, 55-godišnji strateg će i iduće sezone voditi Napoli kako bi „kompletirao projekt koji je započeo“. Conte je na jug Italije došao početkom ove sezone i po novome je naglasio „velike planove u ljetnom prijelaznom roku i iduće sezone u Ligi prvaka“.

Hrvatski trener Igor Tudor trenutačno je trener Juventusa, ali na snazi je i dalje dogovor da će Tudor u Torinu biti do kraja aktualne sezone. Portugalac Sergio Conceicao obavlja posao trenera u Milanu, ali i taj talijanski uglednik je naznačio da bi od ljeta volio imati drugo trenersko rješenje. I Juventus i Milan su bili prilično zainteresirani za dovođenje Contea koji je Juventus već vodio od 2011. do 2014. godine, a bio je i trener Intera od 2019. do 2021. godine. Osim ta dva kluba i Napolija u talijanskom nogometu još je radio u Arezzu, Bariju, Atalanti i Sieni.

Bio je i talijanski izbornik od 2014. do 2016., a izvan talijanskih granica je radio u Chelseaju i Tottenhamu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutačno je Inter, aktualni talijanski prvak, na prvom mjestu ljestvice i ima 71 bod. Utakmicu manje i šest bodova manje ima drugi Napoli koji ovog ponedjeljka igra posljednju utakmicu 32. kola, na domaćem terenu dočekuje Empoli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Spavaš li mirno, Declane Rice! Pogledajte jedan od najboljih golova sezone koji je utišao Poljud

Tekst se nastavlja ispod oglasa