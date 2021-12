Francuski nogometaš Anthony Martial stigao je uz ljeto 2015. na old Trafford kao velika nada. Prešao je iz Monaca u Manchester United za 60 milijuna eura što je u to vrijeme bila najveća odšteta plaćena za tinejdžera. Iako je s vremena na vrijeme pokazivao da bi mogao biti top igrač, nikada zapravo nije do kraja zablistao.

Mučio se on u ovim malo više od šest godina s konzistentnošću, a ove sezone i s minutažom. Dolaskom Cristiana Ronalda i Jadona Sancha ona mu je dodano smanjena pa je skupio samo deset nastupa.

U potrazi za minutažom

Svjesni su toga i brojni europski klubovi koji bi ga željeli u svojim redovima. Sky Sports tvrdi da su Barcelona, Juventus i Sevilla zainteresirani za njegove usluge te bi ga ovog siječnja željeli dovesti na posudbu.

Martial navodno preferira odlazak u Sevillu je smatra da bi tamo najviše igrao. Rakitić i društvo ispali su iz Lige prvaka i na proljeće će igrati u Europskoj ligi, dok u prvenstvu stoje izvrsno te su drugi sa šest bodova manje od vodećeg Real Madrida.

Martialu su, inače, ostale još tri godine ugovora s Unitedom te bi u idućih nekoliko dana trebao održati sastanak s trenerom Ralfom Rangnickom kako bi razgovarao oko svoje budućnosti.

Prije nekoliko dana njegov menadžer Philippe Lamboley izjavi je kako nogometaš želi napustiti klub kako bi igrao.