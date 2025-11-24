Rebić oduševio potezom nakon debakla: Gesta prema Fruku obilazi regiju

Jadranski derbi donio je jedan od najneočekivanijih ishoda sezone, Rijeka je na Rujevici deklasirala Hajduk rezultatom 5:0, u utakmici koja će ostati upisana kao najuvjerljivija pobjeda riječkog kluba u povijesti međusobnih ogleda.

Iako su Splićani stigli kao favoriti i s velikom bodovnom prednošću, derbi je još jednom pokazao koliko su takve utakmice nepredvidive. Glavni čovjek večeri bio je Toni Fruk, koji je za samo pola sata pospremio tri gola i potpuno šokirao goste.

Rebić pokazao veličinu u porazu

U mix-zoni, gdje su igrači davali prve izjave nakon susreta, Ante Rebić je napravio potez vrijedan poštovanja. Uputio je iskrene riječi podrške i priznanja mladom riječkom veznjaku. Lijepu gestu pogledajte OVDJE

Rebićev sportski pristup i poštovanje prema protivniku naišli su na veliko odobravanje navijača svih klubova, gesta koja se rijetko viđa nakon tako bolnog poraza.

Fruk je, naravno, bio traženi sugovornik broj jedan nakon hat-tricka.

Na pitanje gdje se trenutačno nalazi lopta kojom je "počastio" Hajduk, kroz osmijeh je poručio:

"Na sigurnom je, spremna za potpisivanje."

Rijeka nakon povijesnog trijumfa okreće se Europi, u četvrtak na Rujevicu stiže AEK Larnaca u ključnom dvoboju Konferencijske lige. "Želimo riješiti prolazak u ove dvije nadolazeće utakmice. U Gibraltaru nismo bili na nivou i moramo to ispraviti pred našim navijačima.", izjavio je mladi adut Rijeke

