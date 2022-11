Natjecanje u skupini E Lige prvaka nogometaši Dinama su zaključili na posljednjem mjestu porazom kod Chelseaja 1-2 (1-2) u 6. kolu, što je označilo i kraj ovosezonskog europskog puta za Dinamo.

Dinamo je treće mjesto i Europsku ligu mogao osigurati jedino uz pobjedu u Londonu te slavljem Milana protiv RB Salzburga. Ovaj potonji uvjet se ispunio, Milan je pred svojim navijačima svladao austrijskog prvaka 4-0, no Dinamo je poražen na kišnom Stamford Bridgeu.

'Zadovoljan sam kako smo funkcionirali'

Trener Dinama Ante Čačić prvi je dao izjavu nakon poraza u Londonu.

"Prvo moram čestitati svojim igračima. Utakmica je na kraju otišla na stranu domaćina, ali jako sam zadovoljan kako je momčad funkcionirala. Šteta što smo primili brza dva gola i sve je ostišlo na stranu domaćina. Iza nas je natjecanje u Europi, ispred nas su još dvije važne utakmice u domaćem prvenstvu, to nam je prioritet", izjavio je za HRT Čačić i nastavio:

"Moramo napraviti dobru analizu da vidimo gdje smo u odnosu na ovakve momčadi. Martin Baturina nije igrao danas, ali je igrao u kvalifikacijama i pred njim je još puno utakmica."

"Domaćin je bio jako motiviran. Pokazali smo da nismo zalutali u ovo natjecanje. Dinamo je htio večeras biti opasan kad ima loptu, no Chelsea je momčad iz samog vrha svjetskog nogometa. Nije bilo lako. Po meni je Dinamo uspješno završio natjecanje u Ligi prvaka. Pokazali smo samopouzdanje, vjeru i hrabrost", rekao je Čačić za Arena Sport.

"Ne znam kako je to izgledalo, ali mi smo se stvarno htjeli boriti s njima. Dali smo sve od sebe. Bilo je prostora za dubinske lopte, ali znali smo da će se to dogoditi. Imali smo 20 odličnih minuta i da nije bilo tog njihovog gola, izdržali bismo do poluvremena. Do tada oni nisu ništa imali", izjavio je nakon utakmice na Stamford Bridgeu Dinamov branič Dino Perić.