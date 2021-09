Tridesetdvogodišnji napadač Andy Carroll postao je posljednjeg dana zimskog prijelaznog roka 2011. godine najskuplji engleski nogometaš nakon što je kao 22-godišnjak za velikih 36 milijuna funti prešao iz Newcastlea u Liverpool.

Tada je imao status najboljeg engleskog centarfora, no na njegovu žalost od tada mu je karijera krenula silaznom putanjom.

Carrollovu karijeru obilježili su brojni problemi s ozljedama. Nakon Liverpoola još je igrao za West Ham, a pretposljednje sezone vratio se u Newcastle gdje se nadao da će završiti karijeru.

Bez momčadi

No, u klubu su očito imali drugačije planove i ove godine mu nisu produžili ugovor pa je postao slobodan igrač i nije potpisao za novi klub.

U intervjuu za Athletic Caroll je priznao da sada prolazi kroz teške trenutke.

Andy Carroll

Mislio sam da ću završiti karijeru ovdje i da će Newcastle biti moj dom u sljedećih četiri ili pet godina. To se nije dogodilo zbog brojnih razloga. Iskreno, bilo mi je teško što ne igram pogotovo kada sam mislio da bih mogao napraviti razliku na terenu. Još uvijek je moj ormarić na stadionu. Zvali su me prije nekoliko dana da pokupim stvari i to ću uskoro napraviti", ispričao je Caroll pa se osvrnuo na nastavak svoje karijere:

"Želim igrati što je duže moguće. Moja djeca još vjeruju da ću potpisati za Manchester City ili Barcelonu, ali znamo svi da se to neće dogoditi. Ipak, stišću me da pronađem klub i to je ono što i ja sam želim. Želim igrati i pobjeđivati pred svojom obitelji. Strast prema nogometu nije nestala."