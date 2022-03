Trener Real Madrida Carlo Ancelotti pozitivan je na Covid-19, objavio je u srijedu madridski klub.

Ancelotti koji je vodio trening u utorak bio je pozitivan na jednom od testiranja koje klub provodi redovito među igračima i zaposlenicima. On je sada u izolaciji u svom domu i nije gotovo sigurno neće sjediti na klupi u subotu na prvenstvenoj utakmici protiv Celta Viga u Vigu.

Španjolski mediji javljaju da u slučaju da Ancelotti ne bude mogao voditi utakmicu to će učiniti njegov sin i pomoćnik Davide Ancelotti.

Također, Španjolci pišu i da će Ancelotti najvjerojatnije propustiti prvu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka protiv Chelseaja te da bi ga i u toj utakmici trebao zamijeniti sin Davide.

Ako se to dogodi, bio bi to prvi slučaj da je sin zamijenio oca na klupi u Ligi prvaka. Iako bi to bilo, naravno, samo privremeno.