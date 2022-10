Proslavljeni njemački veznjak i ključni igrač Real Madrida u posljednjih desetak godina, Toni Kroos (32), blizu je odluke o povlačenju u mirovinu, potvrdio je trener Kraljevskog kluba Carlo Ancelotti u razgovoru za Sky Sports.

Kroos će karijeru završiti u dresu Reala, a jedina nepoznanica je hoće li se to dogoditi na kraju ove ili sljedeće sezone.

Kroos je ključan igrač Kraljevskog kluba i s našim Lukom Modrićem te Casemirom (koji je ovoga ljeta napustio klub) činio je sjajan vezni red koji je donio Realu brojne uspjehe u Španjolskoj i Ligi prvaka.

Real je Kroosu, podsjetimo, prije više od tri mjeseca ponudio novi ugovor, kojime bi ostao dulje od 2023. No, on ih je odbio i rekao im da je odlučio da neće sada produžiti ugovor, već želi čekati do kraja nadolazeće sezone i tada, kada se vidi kakav će učinak imati, da donesu zajedničku odluku.