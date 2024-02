Španjolski vratar Kepa Arrizabalaga (29) u ljetnom je prijelaznom roku stigao u Real Madrid na posudbu iz Chelseaja, nakon što se 'Kraljevima' ozlijedio prvi vratar Thibaut Courtois.

Imao je Kepa sjajnih partija, na početku je bio prvi izbor trenera Carla Ancelottija, no pao je u formi i na golu ga je zamijenio Andriy Lunin, koji sada čvrsto drži poziciju među vratnicama.

Da je zadovoljio, Real je imao opciju otkupiti Kepu od Chelseaja, no zbog njegove slabije forme i odličnih igara Lunina to neće učiniti.

"Real Madrid nije zadovoljan Kepom i on će se vratiti u Chelsea na kraju sezone. Već su mu rekli svoju odluku", objavio je španjolski Relevo.

To je novi udarac za Kepu koji je 2018. godine postao najskuplji vratar ikada kada ga je Chelsea platio 80 milijuna eura Athleticu, a taj rekord i dalje stoji. No, on se u Londonu nije iskazao i vrlo brzo je pao u drugi plan, a čini se da će tako i ostati jer 'Bluesi' na golu imaju izvrsnog Roberta Sancheza, a pričuva mu je mladi Đorđe Petrović, pa Špajolca uskoro očekuje nova potraga za klubom.

