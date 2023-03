U susretu s mnogo prilika na obje strane pogodak odluke zabio je Karim Benzema u 78. minuti na asistenciju Viniciusa Juniora. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (37) pružio je još jednu dojmljivu partiju, a u 82. minuti je zamijenjen uz ovacije Bernabeua.

Nogometaši Real Madrida izborili su u srijedu plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su na Santiago Bernabeu pred 63.000 gledatelja pobijedili Liverpool sa 1-0 potvrdivši uvjerljivih 5-2 s Anfielda.

Trener Reala Carlo Ancelotti ishvalio je svoje legendarne veznjake Modrića (37) i Tonija Kroosa (33), i objasnio zašto oni i dalje imaju važnu ulogu u njegovoj momčadi, iako se pretpostavljalo da će ih zamijeniti mlađi konkurenti. Pohvalio je i mladog Francuza Eduarda Camavingu koji je protiv Liverpoola odigrao vjerojatno najbolju utakmicu od dolaska u Kraljevski klub.

''Camavinga obožava igrati s Modrićem i Kroosom. Osjeća se sigurno i ugodno. Dopustite mi da kažem jednu stvar. Modrić i Kroos ne igraju u prvom sastavu zbog svojih velikih karijera. Igraju jer to zaslužuju. To je to. Pohvalio bih još i Nacha, bio je jako dobar'', izjavio je.

Visoki presing? Neće ići

Ancelotti i da je ključ pobjede bio u tome što je Liverpool pokušao igrati visoki presing na Modriću, smatrajući ga najslabijom karikom u momčadi Reala.

"Liverpool je jako skupo koštalo što je išao na visoki presing naše vezne linije. Zato što se Modrić i Kroos sjajno snalaze u ovakvim utakmicama. Oni se ne daju zastrašiti, nego i pod pritiskom mirno iznose loptu. Liverpool je skupo platio ovu pogrešnu procjenu", poručio je Ancelotti.