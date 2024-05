Na stadionu Wembley će u subotu u 21 sati snage u finalu Lige prvaka odmjeriti Real Madrid i Borussia Dortmund.

Trener Kraljeva Carlo Ancelotti će po osmi put sudjelovati u finalu Lige prvaka, šesti put kao trener. S Milanom je osvojio dva naslova kao igrač i dva kao trener. Ovo će mu biti treće finale na klupi Reala, a prva dva je završio kao pobjednik. Od dosadašnjih sedam, samo je jedno izgubio, ono 2005. u Istanbulu, kad je Liverpool napravio nevjerojatan preokret protiv Milana.

"Finale Lige prvaka je jedna od najvažnijih, ali i jedna od najopasnijih utakmica. To je mač s dvije oštrice - moramo maksimalno uživati, a opet su tu brige oko jedne od najvažnijih stvari u nogometu, a to je osvajanje Lige prvaka. Moraš imati malo sreće, igrati dobro i nikada ne spustiti gard. Pojavit će se strah, to je prirodno. Što ga je više, to ćemo biti sretniji, ako ćemo na kraju uspjeti pobijediti", izjavio je trofejni trener koji Real može dovesti do nove rekordne granice od 15. osvojenih trofeja u elitnom europskom klupskom natjecanju.

Iako nije želio otkriti sve što je pripremio za subotnji dvoboj na Wembleyju, Ancelotti je ipak rekao tko će u finalu započeti kao čuvar mreže njegove momčadi.

"Lunin je bio bolestan i doputovat će tek sutra iz Madrida. Sad se osjeća dobro, ali će biti na klupi. Branit će Thibaut Courtois."

Belgijski vratar se vraća nakon dugotrajnog izbivanja zbog teške ozljede koljena koju je zadobio prošlog kolovoza.

Ancelotti je otkrio što smatra ključnim za uspjeh u sutrašnjem finalu.

"Kroz sezonu je moja momčad dokazala da ima dvije važne karakteristike - kvalitetu i požrtvovnost. To će biti ključno pokazati i u sutrašnjoj utakmici", zaključio je veliki talijanski trener.