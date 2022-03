Proslavljeni talijanski trener Carlo Ancelotti pomalo je iznenađujuće na početku ove sezone preuzeo klupu Real Madrida, nakon što je s nje otišao Zinedine Zidane.

Prošloga ljeta kao potencijalni Zidaneovi nasljednici spominjali su se brojni ugledni treneri, među kojima su bili Antonio Conte, Joachim Low te cijenjeni talijanski strateg Max Allegri,no "Kraljevi" su se ipak odlučili za Ancelottija koji se do tada nije ni spominjao.

Nakon, što je Ancelotti preuzeo Real, predsjednik 'Kraljevskog kluba' Florentino Perez je rekao da im je on bio prvi i jedini izbor, no čini se da to ipak nije bila istina.

U četvrtak je objavljen intervju koji je Allegri dao GQ-u i u njemu je on rekao da je trebao postati novi trener Reala, no da je odbio španjolskog giganta zbog Juventusa.

"Već sam potpisao s njima prošloga ljeta, ali onda sam nazvao Pereza da mu kažem da neću doći u Real jer sam odabrao Juventus. On mi je zahvalio. Kada su me nazvali iz Juvea, nisam imao sumnji", rekao je Ancelotti pa otkrio da to nije bio jedini put kada je odbio 'Kraljeve':

“Ne žalim ni za čim, bilo bi sjajno u profesionalnom smislu voditi Milan, Juventus, Real Madrid… ali ne možete imati sve u životu. Ponosan sam što sam četiri godine trenirao Milan i što sam sada u Juventusu. Dvaput sam odbio Real Madrid. Prvi put sam pregovarao o novom ugovoru s Juventusom. Rekao sam tada Florentinu da sam već dao riječ Agnelliju."