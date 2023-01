Nogometaši madridskog Reala uspjeli su, uz dosta veliku muku, u utorak proći u osminu finala španjolskog Kupa kralja nakon pobjede 1-0 kod četvrtoligaša Cacerena.

U prilično jakom sastavu Real je odigrao ovaj dvoboj. Od najjačih karika nedostajali su Modrić, Benzema, Kroos, Courtois i Vinicius Junior, a domaćin je odolijevao aktualnom pobjedniku Lige prvaka sve do 69. minute. Tada je pogodak odluke i jedini gol na susretu postigao Brazilac Rodrygo.

"Sve mi se svidjelo, od prve do posljednje minute. Znali smo da neće biti lako, ali nismo riskirali u obrani i odigrali smo drugu utakmicu u nizu bez primljenog gola", prokomentirao je trener Reala Carlo Ancelotti nakon utakmice pa se osvrnuo na kritike za slabiji nastup svoje ekipe.

Ancelotti je za lošu igru okrivio travnjak na stadionu Principe Felipe.

"Na njemu se ne može igrati. Za mene to nije nogomet. Lijepo je to što se manji klubovi mogu natjecati s velikima. To je dobro za navijače, ali i oni bi željeli vidjeti dobru nogometnu utakmicu", poručio je Ancelotti.