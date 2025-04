Luda priča iz Londona: Američki turist slučajno završio na utakmici pete lige

Engleski navijači i engleski nogomet nude lude priča, a najnovija je o američkom turistu koji je slučajno završio na utakmici pete lige između Suttona i Southenda.

Naime, Evan Johnson iz Arizone stigao je u London kako bi obišao najpoznatija turistička mjesta. Nogomet ga pretjerano ne zanima jer zašto bi inače obilazio turistička mjesta subotom poslijepodne kad se u Londonu igra mali milijun utakmica. Engleski nogomet i njegova ljepota nalazi brojne načine kako ući u srca ljudi. Tako je Evan htio sjesti u brod koji turistički obilazi Temzu, ali se ukrcao na brod koji su iznajmili navijači Southenda koji su putovali na gostovanje Suttonu.

'Navijač sam Southenda do smrti'

"Prvotno sam se planirao ukrcati na riječni brod za krstarenje Hop On-Hop Off, za koji pretpostavljam da se nalazio na istom doku. Krstarenje bi trajalo oko sat vremena, a zatim sam planirao provesti ostatak dana obilazeći središnje područje Londona na Hop On - HopOff busu. Malo sam sumnjao kad sam bio u redu za ukrcaj iza svih navijača Southenda jer se činilo da se poznaju i skandirali su mi nerazumljive riječi", priča američki turist za Southend Echo.

"Ipak sam se odlučio ukrcati jer sam mislio da će me samo okrenuti ako provjere karte i neće biti nikakve štete, ali nisu provjeravali karte pa sam neprimjećen ušao na brod. Oduševio sam se na brodu i na utakmici Southenda. Toliko sam se zabavio da planiram ići na još jednu utakmicu Southenda sljedeći vikend i nadam se da mogu izvući pobjedu. Navijač sam Southenda do smrti. Da budem iskren, nikad nisam previše pratio nogomet tako da je ovo prva momčad do koje mi je bilo stalo i sada navijam za njih.

Evan je svjedočio utakmici koja je završila 1:1 pred 4 tisuće gledatelja. Southend je pet utakmica do kraja sezone na devetom mjestu, samo bod iza sedmog mjesta koje vodi u doigravanje za ligu više.

