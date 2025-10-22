Alen Halilović dotakao dno: Nevjerojatno što mu rade, nezapamćena sramota

Alen Halilović (29), nekoć najveći talent hrvatskog nogometa. ljetos je bio blizu odlaska iz nizozemske Fortune Sittard, no nije uspio napraviti transfer i sada se nalazi u teškoj situaciji.

Ugovor s Fortunom traje mu do ljeta 2026. i klub ga se pokušavao svim silama riješiti, no nakon što u tome nisu uspjeli, ponašaju se kao da Alen više ne postoji.

"Halilović nije odigrao niti jednu minutu ove sezone za Fortunu Sittard. Sam igrač je izuzetno tih, Fortuna ništa nije objavila o njemu i nema nikakvih informacija o njegovom statusu", pišu Nizozemci.

POGLEDAJTE VIDEO: Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru po prvi put priča o demokratizaciji Dinama

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fortuna je uklonila Halilovića sa svih plčatformi, nema ga na službenoj web srtranici, kao ni na fotografiji momčadi.

Jasno je gdje to vodi i Halilović mora otići, za njega bi možda bilo najbolje da klub napusti već u zimskom prijelaznom roku.

Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.

Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu