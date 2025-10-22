NEMA SREĆE U FORTUNI /

Alen Halilović dotakao dno: Nevjerojatno što mu rade, nezapamćena sramota

Alen Halilović dotakao dno: Nevjerojatno što mu rade, nezapamćena sramota
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Halilović ovoga ljeta nije uspio napraviti transfer, sada zbog toga proživljava teške trenutke u Nizozemskoj

22.10.2025.
9:39
SPORTSKI.NET
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Alen Halilović (29), nekoć najveći talent hrvatskog nogometa. ljetos je bio blizu odlaska iz nizozemske Fortune Sittard, no nije uspio napraviti transfer i sada se nalazi u teškoj situaciji.

Ugovor s Fortunom traje mu do ljeta 2026. i klub ga se pokušavao svim silama riješiti, no nakon što u tome nisu uspjeli, ponašaju se kao da Alen više ne postoji. 

"Halilović nije odigrao niti jednu minutu ove sezone za Fortunu Sittard. Sam igrač je izuzetno tih, Fortuna ništa nije objavila o njemu i nema nikakvih informacija o njegovom statusu", pišu Nizozemci.

POGLEDAJTE VIDEO: Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru po prvi put priča o demokratizaciji Dinama

Fortuna je uklonila Halilovića sa svih plčatformi, nema ga na službenoj web srtranici, kao ni na fotografiji momčadi.

Jasno je gdje to vodi i Halilović mora otići, za njega bi možda bilo najbolje da klub napusti već u zimskom prijelaznom roku.

Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.

Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu

Alen HalilovićTransferNizozemska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMA SREĆE U FORTUNI /
Alen Halilović dotakao dno: Nevjerojatno što mu rade, nezapamćena sramota