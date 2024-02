Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sveprisutan je u javnom životu naših susjeda, i to u gotovo svim temama. Jučer je tako gostovao u emisiji "Takovska 10" na RTS-u gdje je govorio i o financiranju košarkaških i nogometnih klubova Partizana i Crvene Zvezde. Vučiću se spočitava favoriziranje crveno-bijelih, budući da je veliki navijač tog beogradskog kluba. Prvi čovjek Srbije tvrdi da Partizan i Crvena zvezda dobivaju jednak novac. Točnije, objasnio je kako zapravo više novca dobiva Partizan, a onda se ničim izazvan dotaknuo i hrvatskog prvaka, Dinama.

"Uvijek ću se zalagati za privatizaciju naših klubova. Ljudi to ne vole čuti i ja nemam snage da to izvedem. To je jedina stvar za koju vam unaprijed kažem da ne mogu izvesti nešto zbog općeg licemjerja u našem društvu. Partizan dobiva puno više novca u nogometu od Zvezde... Ovisi kako tumačite, ali sve prihode je država osigurala. Država zamoli privatnike da ulažu, ali uvijek se trudimo isto dijeliti. Partizan je kao dobio manje novca… Nije dobio manje. Dobivaju podjednako, ma i više. Zvezda i Partizan dominiraju u košarci, u regiji. U nogometu je to bio Dinamo, više nije. Nadam se da će se dodatno osnažiti naša liga" rekao je Vučić i dodao sljedeće:

"Uspio sam i u tome da cijeli narod misli isto što i ja. Ulažemo u njih, a sve ostalo je traženje alibija. Sretan sam zbog uspjeha Zvezde i Partizana, ali oni mjeru traže u pobjedi međusobno, a ne u uspjesima van toga. To neke od njih jedino zanima. Ulažemo oko pet puta više nego 2012. godine. Ulažemo u puno više u rukomet, odbojku, vaterpolo. Nadam se da će se to vratiti" poručio je Vučić.

