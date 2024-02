Bruno Petković nezamjenjiv je u prvoj momčadi Dinama i upravo su njegovi golovi ti koji drže Plave u utrci za naslov. Zabio je Petko i u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige na gostovanju kod Betisa za 1:0 prednost uoči uzvrata na Maksimiru, a upravo se od njega očekuje i da povede Dinamo korak dalje u natjecanju.

Petković je došao do brojke od 14 golova ove sezone u 26 nastupa u svim natjecanjima, a na to je pridodao i sedam asistencija. Sve golove zabio je unutar 16 metara, 12 desnom nogom, a dva glavom. No, ono što je primjetno je da je više od polovice golova, njih osam, zabio s bijele točke. Dinamo je objavio video na kojem Petković priča o svojoj ljubasvi prema šahu te kako vidi svoju ulogu u Dinamovoj momčadi.

"Igrao sam šah kad sam bio dijete s tatom i bratom. Brzopotezni. Kad imam neku pauzu, kad smo u karanteni ili na nekom putu, volim se tako zabavljati. Netko igra igrice na mobitelu, a ja tako igram šah. Igram amaterski, nisam ni blizu toga da sam dobar igrač", rekao je Petković pa nastavio:

"Priprema je manje-više 90 posto svega u šahu, a onih deset posto odvaja one najbolje koji imaju kreaciju i ideju. Ja sam tip koji uvijek razmišlja izvan okvira, pokušavam naći neku soluciju za bilo koju situaciju, kako u životu tako i na terenu. Malo sam atipičan."

Otkrio je napadač Dinama i tko je po njemu najbolji napadač.

"Ronaldo je bio najbolji napadač. Sigurno da ta njegova lakoća zaintrigira svako dijete koje gleda nogomet. I meni se svidio, ali nikad nisam pokušao raditi stvari koje je radio on. Nisam ni tip koji će samo stajati u šesnaestercu i zabijati. Ekipi pomažem asistencijama, prijenosima strane, duelima, skokovima glavom i svime ostalim što moja igra nosi", zaključio je Petković.

