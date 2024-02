Dinamo će u četvrtak od 18.45 sati ugostiti Betis u uzvratnoj utakmici nokaut faze Konferencijske lige.

Plavi su ulaznice za tu utakmicu pustili u prodaju u ponedjeljak, a dan kasnije stiže već obavijest kako su rasprodane tribine sjever dolje te zapad dolje i gore.

"Obavještavamo navijače da je u utorak u ranim popodnevnim satima rasprodan sav raspoloživ kapacitet tribina zapad dolje i zapad gore za uzvratnu utakmicu playoff knock-out runde UEFA Europa Konferencijske lige Dinamo – Real Betis. GNK Dinamo pravovremeno će dalje putem službenih kanala obavještavati navijače o tijeku prodaje preostalih ulaznica", objavili iz kluba.

U prodaji su tako ostale još ulaznice za sjever gore (10 eura).

Ulaznice je moguće nabaviti preko online servisa i ticket pointa. Na servisu se prodaju do četvrtka do početka utakmice, dok je radno vrijeme ticket pointa sljedeće:

Utorak 20.02.2024. od 11 do 19 sati

Srijeda 21.02.2024. od 11 do 19 sati

Četvrtak 22.02.2024. od 11 do 19:30

