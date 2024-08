Na današnji dan prije 38 godina prvi put se spomenulo ime Bad Blue Boys. Danas je ova navijačka grupa avangarda, sam vrh Europe. Posebno su jaki na ulici, na kojoj osvajaju tuđe gradove, a vrlo su glasni i navijaju cijelo vrijeme, bez obzira gubi li Dinamo ili pobjeđuje. Čisti mentalitet, čista grupa - to je, uz borbu za Dinamo, Dinamovo proljeće i borbu za ime, najveća pobjeda Boysa ikad. BBB, od osnutka pa do danas, izrasla u jednu od najboljih navijačkih grupa u Europi, posebno specijaliziranu za najjači mogući mazohizam koji možete zamisliti, za tradiciju bunta i prkosa, kao i nevjerojatnu ljubav prema klubu koji je više od kluba. Jako su glasni, kao što smo to već i naveli - navijaju konstantno i često znaju nadglasti suparničke navijače na njihovom stadionu. Boysi su postali strah i trepet svim drugim navijačkim grupama i prva "banda" Europe, čista ulica, a tomu svjedoče svi koji su se s njima susreli. Sudbina je htjela da navijačka supkultura dobije karakternu, poštenu i kad treba iznimno zajebanu grupu ljudi koja iznad svega voli Dinamo, Zagreb i Hrvatsku. Čisti mentalitet, čista grupa - to je filozofija i konačna pobjeda Boysa, što se tiče tribine. Godinama su se za to borili, pročistili grupu od onih koji su tu bili zbog interesa. I to nekoliko puta. Isfiltrirali su se od onih koji imali bilo kakav interes, što od grupe BBB, što od Dinama, a da navijačke pobude nisu bile u pitanju. Boysi sad imaju jednu od najčišćih navijačkih tribina u Europi. Pogledajte galeriju.