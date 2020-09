‘Službeno mogu potvrditi da će se Michael Schumacher doći u našu općinu i da se sve ovdje sprema za njegov prijem’

Nakon više mjeseci šutnje, odnosno nepisanja o sedmerostrukom prvaku Formule 1 Michaelu Schumacheru, u proteklih desetak dana u medijima su se pojavile konkretnije informacije o zdravstvenom stanju teško ozlijeđenog Nijemca, koji 29. prosinca 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpama udarivši glavom o stijenu.

Erich Riederer i Elisabetta Gregoraci progovorili o Schumacheru

JESMO LI KONAČNO SAZNALI ISTINU O MICHAELU SCHUMACHERU? Po prvi put konkretni detalji o stanju slavnog Nijemca

Od tada pa do danas, malo toga se zna o njegovom zdravstvenom stanju. Njegova obitelj to skriva od javnosti kao zmija noge. No, nakon što je renomirani neurolog Erich Riederer u dokumentarnom filmu francuskog TMC-a po prvi put progovorio o konkretnim informacijama o Schumiju, doduše u obliku nagađanja pretpostavljanja ali opet konkretnih, sad je to napravila i Elisabetta Gregoraci, inače bivša supruga Flavija Briatorea, Schumacherova šefa iz doba kada je vozio za Benetton. Pisali smo o tome proteklog vikenda.

“On ne može pričati. Komunicira s očima. Samo ga troje ljudi mogu posjetiti”, povjerila se Gregoraci jednom od sudionika talijanskog Big Brothera, emisije u kojoj i sama sudjeluje.

Erich Riederer je prije nje bio izjavio:

“Michael Schumacher (51) je budan, diše, srce mu ima lijep ritam. Vjerojatno može i sjesti, čak možda i napraviti neki korak uz pomoć drugih, ali ne više od toga. Možemo reći da vegetira i nažalost loše su prognoze za njegov potpuni oporavak”.

Michael Schumacher više se ne nalazi na oporavku u Švicarskoj?

No, prema novim informacijama, Michael Schumacher navodno se više ne nalazi na oporavku u Švicarskoj, već je preseljen u luksuznu vilu na Mallorci. Vijest je to koju su prenijeli i španjolski i talijanski mediji, navodeći kako 51-godišnji Nijemac sada boravi i oporavlja se u ‘Villi Yasmin’ koju je njegova supruga Corinna Schumacher kupila od predsjednika Real Madrida Florentina Pereza 2017. godine za 30 milijuna eura, prenosi La Patilla.

Cómo es la lujosa mansión en Mallorca donde Michael Schumacher se recupera: Perteneció a Florentino Pérez (FOTO) https://t.co/IdMH344Wqe ; — La Patilla (@la_patilla) September 30, 2020

O toj se rezidenciji mnogo govorilo kada je objavljeno da ju je obitelj Schumacher kupila sredinom 2018. godine za 35 milijuna eura. Njemački Bild potvrdio je ovu vijest i izvijestio da je ovu vilu od 15.000 četvornih metara prethodno kupio Perez 2015. godine.

Međutim, nakon smrti svoje supruge Marije 2012. godine, predsjednik Reala iz Madrida prestao je odlaziti na Mallorcu i na kraju je stavio na prodaju 2017. Tek sljedeće godine Corinna ju je primijetila, shvaćajući da je klima pogodna za delikatno zdravstveno stanje njezina muža.

“Villa Yasmin”, smještena u gradu Puerto de Andrach, ima spektakularni pogled na more i okružena je ogromnim vrtovima. Uz to, između ostalog, ima dva bazena i heliodrom.

‘To je mjesto okruženo čvrstim zidovima i ima brojne prednosti’

“To je mjesto okruženo čvrstim zidovima i ima brojne prednosti: nalazi se na rtu i pokraj nje je provalija, što imovinu čini nepristupačnom znatiželjnim očima”, objasnio je švicarski časopis u kolovozu 2018. L’Illustré publikacija je u to vrijeme pisala dosta kontroverzne informacije, ali za ovo se pozivaju na dobro obaviještene izvore…

“Službeno mogu potvrditi da će se Michael Schumacher doći u našu općinu i da se sve ovdje sprema za njegov prijem”, rekla je gradonačelnica Katia Rouarch za L’Illustré.

Pogledaj fotogaleriju

Međutim, dva dana nakon što su se saznale takve informacije, glasnogovornica obitelji Schumacher i osoba od njihovog najvećeg povjerenja Sabine Kehm demantirala je informacije: “Obitelj Schumacher se ne planira preseliti na Mallorcu.”

Šest mjeseci kasnije, njemački mediji Bunte i Bild tvrdili su da je Schumacher proveo praznike i svoj rođendan (3. siječnja) u vili te da je helikopterom stigao iz švicarske tvrtke Heli-Alpes. Te podatke nisu opovrgnuli ni Kehm, ni bilo tko blizak obitelji.