Zvijezda Cityja počastila se makinom od 380.000 eura! Od 0 do 100 ide za 2.9 sekundi

Erling Haaland navikao je ostavljati braniče u prašini, a sada će to moći učiniti u novom Ferrariju vrijednom 380 000 eura, javlja Daily Mail. Zvijezda Manchester Cityja snimljena je kako ulazi i izlazi iz klupskog trening kompleksa u žutom Ferrari 812 Superfast, koji može postići brzinu do 339 km na sat. Ova brzina nije puno manja od one koje postižu bolidi Formule 1.

Jurilica dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Haaland potpisao najunosniji ugovor u povijesti Premier lige, s ukupnim paketom vrijednim gotovo milijun funti tjedno tijekom devet i pol godina.

Haaland je poznat po svojoj kolekciji luksuznih automobila i ovo mu je osmi, a pridružuje se paketu koji uključuje rijetki Bugatti Tourbillon vrijedan 4 milijuna 730.040 eura - jedan od samo 250 u svijetu. Za kupnju Tourbillona udružio se s milijarderom i kolekcionarom skupocjenih automobila Oleom Ertvaagom. Tu jurilicu, ovu od početka do kraja razvijenu u Hrvatskoj, navodno je platio 4.7 milijuna eura.

Riječ je o prvom Bugatti modelu koji je u cijelosti dizajniran i razvijen u okviru kompanije pod upravljanjem Mate Rimca. Iz tvrtke su već rekli da je kompletna serija rasprodana.

Obožavatelji su mu mahali dok je Haaland (24) napuštao Cityjev trening kompleks u svojoj novoj makini, što se može vidjeti na jednom od videozapisa podijeljenih na TikToku. Iako nitko ne očekuje da će u potpunosti iskoristiti potencijal od 339 km na sat, njegov Ferrari može ubrzati od 0 do 100 za oko 2,9s - gotovo jednako brzo kao on na terenu.

Za spomenuti kako Haaland u svojoj kolekciji automobila ima Mercedes AMG, Ferrari Monzu SP2, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover Sport, Audi RS6 Avant Quattro, Porsche 911 GT3...

Zanimljivo, njegova nova igračka je također s volanom na lijevoj strani, kako priliči automobilima izvan Velike Britanije. Odnosno, da budemo precizniji, volan mu je na normalnoj strani automobila.

"Haaland ima novi auto gotovo svaki mjesec", napisao je jedan korisnik društvenih mreža na TikToku.

