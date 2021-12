PRAVA SAPUNICA / Žestok obračun fatalne Wande i Maura: 'Doveli su sina na trening, a onda je počelo. Svi su gledali u njih...'

Poznati argentinski nogometaš koji igra za PSG Mauro Icardi i njegova supruga (i menadžerica) Wanda bili su nedavno na korak do rastave, ali to toga ipak nije došlo. Mauro i ona su se dogovorili da će ostaviti probleme iza sebe te nastaviti živjeti u braku, u koji su stupili nakon što je Wanda s njim prevarila svog bivšeg muža i nekadašnjeg Maurovog suigrača Maxija Lopeza. Mauro i Wanda imaju jako turbulentan odnos, a do žestokih sukoba, često pred drugim ljudima, je dolazilo i prije njihove bračne krize. Francuski L'Equipe je objavio da se par jako posvađao na parkiralištu ispred PSG-ovog trening centra prije nego što su razmišljali o razvodu. "Prije nego što je cijela priča o njihovim problemima izašla u javnost, Icardi je raspravljao s Wandom u automobilu parkiranom u trening-centru. Doveli su sina na trening, a zatim je počela svađa. Svi su gledali u njih", objavio je L'Equipe. Navodno je turbulentan odnos tog bračnog para loše utjecao na svlačionicu PSG-a i da ostali igrači zazivaju Maurov odlazak iz Pariza.