LJEPOTICA I ZVIJER / Žena najstrašnijeg čovjeka na svijetu istinska je bomba. Za njom se okreću baš svi, ali moraju biti pažljivi zbog njega

Poznati britanski bodybulider, zbog svog fizičkog izgleda proglašen najstrašnijim čovjekom na svijetu Martyn Ford, 2. travnja u Londonu, u poznatoj O2 Areni ulazi u ring protiv iranskog Hulka Sajada Gharibija. Bit će to egzibicijski boksački meč između dva prava gorostasa koji zajedno teže 326 kg. Dvojac se trebao već potući na MMA natjecanju s poljskom MMA organizacijom KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) prije tri godine. No, do tog meča nije došlo. Ford i Gharibi borit će se četiri runde po dvije minute. Iranac mjesec i pol prije borbe ima 176 kilograma, 26 više od Forda koji je viši 20 centimetara od suparnika, javljaju strani mediji. "Ford protiv Gharibija samo je još jedna vježba brze zarade novca u današnjem borilačkom sportu. Dolazi u trenutku kada se sve može prodati, pod uvjetom da imate dovoljno pratitelja na društvenim mrežama. Gharibi ih ima gotovo 700.000, dok Martyn Ford broji puno više, 3.4 milijuna", stoji u pisanju World Boxing Newsa. Uz Martyna Forda bit će i njegova zanosna supruga Saša Ford. Njih dvoje vjenčali su se prije 3 godine i sad imaju troje djece. Imogen Ford i Wynter Ford su dvije Martynine kćeri. Maddox, njegov sin, rođen je 2020. godine. Obožava svoju obitelj i Martyn često objavljuje njihove slike na društvenim mrežama. Martyn Ford je inače bodybuilder, glumac, fitness entuzijast i trener u teretani koji je poznat po svojoj transformaciji tijela. Ima nadimke Hulk, Najstrašniji čovjek na svijetu i Noćna mora zbog svoje masivne mišićave građe. Saša Stacey Ford punim imenom je često viđena u teretani sa svojim suprugom, što je potaknulo nagađanja da je i ona trenerica u teretani, pišu britanski mediji. Supruga Saša je istinska seks bomba za kojom se okreću baš svi i spada u red jednih od najljepših Britanki. Ona je također ovisna o vježbanju i često objavljuje fotografije s treninga. Saša je zaista istinska ljepotica koja mami poglede mnogih, ali pored Martyna nitko drugi nema šanse. Uz to, moraju muškarci paziti da se previše ne zagledaju u Sašu, da Martyn to ne bi vidio. Ipak je on Noćna mora... "Čini se da Saša ide u teretanu i vježba sa svojim mužem, ali ne izgleda kao osobni trener. Sacha i Martyn vjenčali su se 2019., a ona je drugu godišnjicu braka obilježila 2021. godine objavljivanjem snimka njihova vjenčanja na Instagramu. Martyn i Sacha bili su u vezi prije braka.