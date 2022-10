MOŽE LI LJEPŠE / Zbog danske poruke Kataru, njihov napadač neće moći vidjeti svoju prekrasnu djevojku: Da smo mi on, bili bismo jako ljuti

Danska nogometna reprezentacija tradicionalno vodi svoje supruge i djevojke na velika natjecanja kao što su Europsko i Svjetsko prvenstvo. No, Danski nogometni savez sada je odbio voditi supruge reprezentativaca u Katar. Njihov glasnogovornik Jakob Hoyer je izjavio kako je to njihov stav te kako ne žele dodatno pomagati katarskoj ekonomiji. Poznato je da Danci nisu oduševljeni odlukom FIFA-e da se SP igra u Kataru pa barem na ovaj način žele poslati poruku. E ta bi odluka mogla jako utjecati na Jonasa Winda, napadača Wolfsburga i Danske. To znači da s njim u Katar neće ići Laila Hasanović, prekrasna manekenka BiH korijena. Ljepotica je bila i finalistica za Miss Danske, što nimalo ne čudi s obzirom na njezinu ljepotu. Navodno se voli vratiti u zemlju svojih predaka, pa tako dolazi u BiH, a omiljena mjesta za ljetovanje su joj Hrvatska i Crna Gora. Ovu ljepoticu na Instagramu prati preko 131 tisuća ljudi, koji svakodnevno uživaju u njezinoj ljepoti. Da smo mi Wind, jako bi se naljutili što prekrasna Laila ne može s nama u Katar...