MAMMA MIA! / Zanosna sutkinja jedva je obuzdala svoje grudi, a fanovi poručuju: 'Ali, one pate...'

Mlada talijanska nogometna sutkinja Diana Di Meo (23) prošle je godine proživljavala vrlo teške i neugodne životne trenutke. Naime, njoj je netko hakirao mobitel i ukrao joj golišave slike i snimke te ih distribuirao po internetu. Diana se požalila putem Instagrama kako je snimke snimala samo za sebe i da je netko iskoristio trenutak njene nepažnje te joj je hakirao mobitel i ukrao joj sadržaj. "Dva tjedna patnje, ali sada dišem. Ne znam tko je širio moje privatne snimke. Mislim da su mi hakirali mobitel i pomoću virtualne memorije mojeg mobitela došli do tih materijala. To se vrtjelo po chatovima, ljudi su jedni drugima slali, a na kraju je završilo i na OnlyFansu. Možda sam i negdje ostavila mobitel bez nadzora što je nekome bilo dovoljno da mi život pretvori u pakao", rekla je Di Meo i onda još naglasila. "Znam da se ljudi koji šire taj sadržaj na neki način bogate. Netko je širio i apsurdne glasine. Ljudi su mi pisali na Instagramu i Facebooku. Podnijela sam prijavu i voljela bih te ljude pogledati u oči. Žrtva sam zločina. Neću odustati dok se ne pronađu i kazne oni koji su ovo napravili", poručila je sutkinja. Bujna plavuša međutim, nije stala sa objavljivanjem provokativnih i vrućih fotografija na Instagramu, fanovi su na dnevnoj bazi počašćeni snimkama s treninga, fotografija s plaže ili izlazaka i zabava na koje toliko voli ići. Najnovija fotka objavljena je u bikiniju koji jedva obuzdaje njene grudi, a fanovi tvrde: ''Ali, one pate'', aludirajući na njene grudi.