Nicolo Zaniolo ponovno je vruća tema u talijanskim medijima, ali ovaj put ne zbog nogometa. Njega i manekenku Sofiju Constantini ulovili su paparazzi u izmjenjivanju nježnosti na plaži, a nakon što su kontaktirali Sofiju dobili su i neke dodatne informacije.

"Upoznala sam Nicola na plaži. On me vidio, došao je razgovarati sa mnom i odmah me poljubio, a nakon poljubaca svidjeli smo se jedno drugom i proveli večer zajedno'', rekla je manekenka.

Sofia tvrdi kako ga u početku nije prepoznala, a kada je shvatila o kome je riječ postala je vrlo znatiželjna: ''Puno sam čula o njemu, da je površan i strog. Po mom mišljenju on je uvjetovan prijateljima, bio je jako drag prema meni.''

Priznaje kako joj to nije prvi nogometaš s kojim je provela lijepe trenutke: ''Jedan iz Milana, a drugi iz Intera. Jedan je bio oženjen, drugi nije. Jedan je bio sladak, a drugom se moglo reći da se želi zabaviti'', rekla je Sofia, a sada je upecala zločestog Rominog ''bjegunca'', koji igra za Galatasaray.

