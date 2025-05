Stotine radnika već su platile glavom Svjetsko prvenstvo 2034., a obitelji ostale bez naknade

Svjetsko prvenstvo 2034. održat će se u Saudijskoj Arabiji. Stadioni su već krenuli u gradnju kao i popratne građevine potrebne za SP, ali naravno, to ne prolazi bez ljudskih žrtava.

Organizacije koje štite ljudska prava Human Rights Watch i FairSquare objavile su zabrinjavajuće brojke o broju stradalih radnika iz Nepala, Bangladeša i Indije. Obitelji poginulih radnika žale se na loše uvjete rada, a što je najporaznije, smrti se klasificiraju kao "prirodne" kako bi se obiteljima uskratila novčana kompenzacija, iako se radi o smrtima uzrokovanima pada s visine, teškim strojevima ili strujnim udarima.

FIFA nije iznijela nikakve detalje o sustavu zaštite

Godine 2024. saudijska vlada branila se da je došlo do "opipljivih postignuća" u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, tvrdeći da su stope smrtnih slučajeva i ozljeda među radnicima u padu. No, globalni sindikat građevinskih radnika ili BWI otkrio je da je došlo do "alarmantnoga porasta" nesreća koje su se mogle spriječiti.

FIFA se hvalila kako je poduzela mjere zaštite radnika, ali Human Rights Watch je naglasila kako nikad nisu dobili detalje na koji način funkcionira FIFA-in takozvani sustav socijalne skrbi.

