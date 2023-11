UŽIVA NA ODMORU / Za njega nema zime: I dok je supruga Jelena na plaži bila u zimskoj jakni, Đoković se provodio bez majice

Novak Đoković u subotu je ispao tragičar Srbije nakon što je u polufinalu Davis Cupa izgubio pojedinačni meč od Jannika Sinnera sa 2-6, 6-2, 5-7 i to nakon što je kod vodstva 5-4 u trećem setu imao je tri vezane meč-lopte stigavši do 0-40 na Sinnerov servis, čime je propustio donijeti pobjedu 2-0. Potom je prvi tenisač svijeta u paru s Miomir Kecmanovićem u izgubio i parove od Lorenza Sonega i Sinnera, pa su Talijani, koji su u nedjelju osvojili naslov, izborili finale nakon preokreta. Nakon poraza u Davis Cupu, Đoković je s obitelji otišao na odmor u španjolsku Marbellu, gdje godinama ima vilu. Dan je proveo na plaži, i dok je on čak bio i bez majice, supruga Jelena je na plaži bila u jakni.