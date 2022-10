STVARNO JE FATALNA / Wanda otkrila koji je nogometaš maltretirao Maura Icardija zbog nje: 'Uhvatio ga je i objesio za vješalicu...'

Kontroverzna argentinska menadžerica Wanda Nara objavila je prije koji tjedan da se razvodi od svog supruga, napadača Maura Icardija koji igra za turski Galatasaray, no čini se da se (opet) dogodio veliki preokret i vrlo lagano bi mogli ostati u braku. Paralelno s tom "bračnom dramom" Wanda je vrlo aktivna u javnom životu, sudjeluje u jednom talk showu, a tamo je otkrila oj se svojevremeno udvarao argentinski nogometaš Pablo Osvaldo koji je i pretukao Icardija u svlačionici dok su bili suigrači u Interu. Wanda je ispričala da ju je Osvaldo pokušao zavesti dok su bili sami u svečanoj loži, no da ga je ona odbila. Nakon toga je netrpeljivost između Maura i njega bila sve veća, a kulminirala je na jednoj utakmici protiv Juventusa. Tijekom susreta Osvaldo ga je pokušao udariti, ali ga je zaustavio suigrač Freddy Guarin. No, do obračuna je došlo u svlačionici kad je, kako tvrdi Wanda, Osvaldo uhvatio Icardija i objesio ga za vješalicu.