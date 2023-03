SVE ZBOG NJE / Wanda Nara zadovoljno trlja ruke: Njen Mauro povlači potez koji nitko nije očekivao

Argentinska nogometna menadžerica i poduzetnica Wanda Nara nedavno se pomirila sa svojim suprugom, argentinskim nogometašem Maurom Icardijem. Njih dvoje su se rastali jer ju je on navodno prevario, no prije nekoliko tjedana Wanda mu je dala još jednu priliku. "Moj muž se više boji da me izgubi nego razvoda. Za mene je naš brak sreća, a za njega ne znam, ja želim da traje vječno. Nije se zaljubio u mene u diskoteci, nego u pidžami kada sam radila tjesteninu s parmezanom", poručila je tada Wanda. Njen suprug Mauro Icardi trenutno igra za turski Galatasaray na posudbi iz francuskog PSG-a, no čini se da će uskoro započeti novo poglavlje u karijeri. Kako pišu talijanski mediji, Icardi se povezuje s transferom u Milan i Romu te bi se tako mogao vratiti u Italiju, u kojoj je već igrao za Inter i Sampdoriju. Ako se Mauro uistinu i vrati u Italiju, to će se sigurno jako svidjeti Wandi, koja nikad nije skrivala da je oduševljena životom na "Čizmi".