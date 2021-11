Wanda i Mauro Icardi opet su zajedno, u to više nema sumnje. Barem se tako mislilo nakon što je Wanda na svom Instagramu nedavno objavila njihovu zajedničku fotografiju te u opisu objasnila što se sve izdogađalo posljednjih dana.

Podsjetimo, prava drama nastala je nakon što je Wanda javno svog muža optužila za prijevaru te zatražila rastavu braka. Wanda je zatim ovako objasnila što se dogodilo:

"Ono što se dogodilo posljednjih dana mene jako povrijedilo. Svaki dan sam molila Maura za rastavu i onda je on shvatio da nema nazad i da ne možemo ovako nastaviti. Otišli smo kod naših odvjetnika i potpisali rastavu. Sljedeći dan Mauro mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikad nije napisao. Htio je samo da ja budem sretna i ja sam shvatila da nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj trenutak kroz koji prolazimo osnažiti kao obitelj. Naše duše su umorne od plača i sad smo slobodno opet izabrali jedno drugo. Volim te, Mauro Icardi", napisala je Wanda na svoj Instagram.

Međutim, čini se da je došlo do novog obrata. Naime, nakon što je doznala da je Icardi ipak vidio glumicu Chinu Suarez uživo, Wanda je otputovala u Milano te se javila novinarki Yanini Latorre, koja je otkrila kako joj je Argentinka potvrdila da ga je napustila.

Do novog prekida došlo je nakon što je Wanda doznala da joj je Mauro lagao oko toga da nikada uživo nije vidio Chinu Suarez dok je sad procurila priča da ju je pozvao u Pariz dok je Wanda bila kod sestre u Milanu. Ona je to doznala nakon što je joj se javila prijateljica Chine Suarez i rekla joj da je Icardi platio glumici kartu do Pariza.

Nadalje, otkriveno je i da supruga napadača ima vruće snimke Chine Suarez, koji su bili namijenjeni Icardiju i još nekim njegovim suigračima iz reprezentacije.

Nakon svega toga Icardi je ugasio svoj Instagram profil, a s Wandinog su opet nestale njihove zajedničke fotografije.

“Wanda Nara mi se kune da je to zato što mu je China ponovo pisala", rekla je Latorre je u emisiji "Los Angeles de la Manana”. Dodala je i kako su navodni snimci seksualnog sadržaja Chine Suarez bili su namijenjeni četvorici nogometaša argentinske reprezentacije koji igraju u Europi.