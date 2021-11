ODJEĆA? ŠTO JE TO? / Prezgodna Wanda opet gotovo gola. Pozirala u prozirnim tangama i izazovnom crnom grudnjaku

Wanda i Mauro Icardi opet su zajedno, u to više nema sumnje. Wanda je na svom Instagramu nedavno objavila njihovu zajedničku fotografiju te u opisu objasnila što se sve izgodađalo posljednjih dana. Podsjetimo, prava drama nastala je nakon što je Wanda javno svog muža optužila za prijevaru te zatražila rastavu braka. Wanda je zatim ovako objasnila što se dogodilo: "Ono što se dogodilo posljednjih dana mene jako povrijedilo. Svaki dan sam molila Maura za rastavu i onda je on shvatio da nema nazad i da ne možemo ovako nastaviti. Otišli smo kod naših odvjetnika i potpisali rastavu. Sljedeći dan Mauro mi je napisao pismo kakvo mi nitko nikad nije napisao. Htio je samo da ja budem sretna i ja sam shvatila da nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj trenutak kroz koji prolazimo osnažiti kao obitelj. Naše duše su umorne od plača i sad smo slobodno opet izabrali jedno drugo. Volim te, Mauro Icardi", napisala je Wanda na svoj Instagram. Nakon što su se pomirili Wanda je ponovo zablistala na svom Instagram-profilu. U to kratko vrijeme koliko su imali bračnih problema, Wanda je malo apstinirala sa golišavim slikama, ali sada se vratila u punom sjaju. U posljednjoj objavi pozirala je samo u minijaturnim tangama i crnom seksi grudnjaku.