JAO ANTE, IZ VINJANA DONJIH / Sutkinja Claudia Romani večeras će svim srcem biti uz Milan: No, razočarana je zbog Rebića

Od 18 sati se igra veliki milanski derbi između Intera Perišića i Brozovića i Milana Ante Rebića (Rebić i Ibra neće moći igrati), a oba su kluba u vrhu talijanskog poretka, pa je svaki okršaj, bod bitan. Milan ima četiri boda manje od vodećeg Intera i poraz bi ga praktički izbacio iz utrke za naslov prvaka, dok bi se pobjedom potpuno približio najvećem rivalu. Kome će pripasti Derby della Madonnina, jedan od najvećih gradskih nogometnih derbija u Europi i svijetu? Claudia Romani je talijansko-američka manekenka koja ima 40 godina i koju zanima odgovor na to pitanje. Ma, ako se nju pita, ona će k'o iz topa: "Naravno da će dobiti Milan"... Malo je Claudia razočarana što Milan neće zaigrati u udarnom sastavu s Rebićem i Ibrahimovićem, ali vjeruje u momčad. Claudia Romani živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najveći san joj je osvajanje Scudetta, prenose strani mediji... Najviše pak voli, jasno da je tako, objavljivati svoje provokativne fotografije kojim mami muške uzdahe. Prije 4 godine napravila je vrući editorijal u South Beachu u Miamiju, u dresu Higuaina i seksi tangama, koji je odjeknuo u medijima i na društvenim mrežama. E tad su mnogi skoro doživjeli srčani... Svestrana Claudia, koja voli vrijeme provoditi na plaži, ima položeni ispit za nogometnu sutkinju. Da želi, mogla bi dijeliti pravdu u Serie C, 3. ligi. Claudia se bavi modelingom, a sudjelovala je i u nekoliko realityja. Aktivna je na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati preko milijun ljudi. Claudia se pojavljivala u brojnim časopisima, između ostalih i u Cosmopolitanu i Playboyu, a internetska stranica televizijske stanice VH1 2012. godine proglasila ju je manekenkom s najboljim tijelom za bikini.