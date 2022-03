ONA JE BOMBA / Uvjerljivo najbolja guza MMA-a! Prezgodna Bellatorova borkinja ne izlazi iz tanga-gaćica, pokazala je savršenu stražnjicu u minijaturnom donjem rublju

Lijepa Amerikanka Valerie Loureda je MMA ženska zvijezda koja se bori pod okriljem Bellatora, druge po jačini svjetske MMA organizacije. Loureda, inače taekwondoašica, ima poprilično kontroverznu priču i u karijeri je zbog svog ponašanja naišla na puno prepreka. A prepreke joj stvaraju upravo njezine golišave fotografije i otvorenost, kao i ljepota i seksepil kojim odiše. Valerie ima istinsku želju i cilj biti odlična u MMA-u, ali isto tako uživa u popularnosti na društvenim mrežama i voli se slikati polugola, što mnoge njezine suborkinje ne podržavaju. Štoviše, zbog toga su je svojevremeno prozivale. Loureda vrlo agresivno promovira svoj atraktivan izgled na društvenim mrežama kako bi brže stigla do vrha i postala popularna. To joj svakako i uspijeva jer ima vojsku fanova na društvenim mrežama, a brojka doseže gotovo do milijun ljudi. Sada je pak objavila nove dvije fotke na kojima pozira u minijaturnom donjem rublju koje više otkriva nego skriva.