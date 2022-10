DOKLE VIŠE, ŽENO? / Ultra zgodna MMA borkinja objavila vruću sliku. Atraktivna Paige osvanula u možda najprovokativnijem izdanju do sada i još je sva nauljena

Amerikanka Paige Vanzant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa ćemo je, očito gledati i u američkom hrvanju. no, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Na Instagramu Paige gotovo svakodnevno oduševljava svoje pratitelje provokativnim fotografijama,a sada je objavila snimku u seksi bikiniju i još je k tome bila sva vlažna ili nauljen.