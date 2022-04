Strava i užas u ukrajinskom selu Motižinu, 40-ak kilometara zapadno od Kijeva, gdje su proteklog vikenda pronađena tijela obitelji Suhenko. Ruske snage ubile su Olju Suhenko, njenog supruga Igora te sina Oleksandra, 26-godišnjaka, inače nogometaša lokalnog kluba Kudrivka, javljaju strani mediji. Rat u Ukrajini tako je dobio novo crno poglavlje.

Masovna grobnica

Pogubljenu obitelj pronašle su ukrajinske snage u masovnoj grobnici blizu Kijeva. U izvještajima iz Ukrajine navodi se kako je Olja Suhenko odvedena 23. ožujka. Sin Oleksandr i suprug Igor nisu dopustili da ruski vojnici samo nju odvedu, nego su i oni otišli s njom. Nakon toga, gubi im se svaki trag.

Načelnica sela

Olga je bila načelnica sela, a cijelu obitelj ruski vojnici uzeli su za taoce prije 10 dana da bi ih najprije mučili pa pobili te zakopali u plitki grob.

''Nedavno se saznalo za smrt Oleksandra Suhenka, njegovog oca Igora Vasiljeviča i majke Olje Suhenko, koje su ubili ruski okupatori. Bili su to divni ljudi koji su pomogli mnogim Ukrajincima i u ratu i u miru. Oleksander nas je donedavno sve oduševljavao golovima i pomagao FK Kudrivki u osvajanju trofeja. Sigurni smo da bi ga čekalo još više uspjeha, i to ne samo u nogometu, ali je prerano napustio ovaj svijet. Suosjećamo sa svim rođacima i prijateljima obitelji Suhenko. Kraljevstvo nebesko i vječna uspomena na izgubljene'', stoji u objavi FK Kudrivke.

Inače, njemački mediji prenose pisanje britanskog Metroa kako mnoge žrtve ruske agresije u Ukrajini ostaju nepoznate, ali za pogubljenje obitelji Suhenko, njihovu sudbinu, ipak se doznalo. Navodi se kako je čitava obitelj masakrirana.

Nogometaš se odupirao ruskoj agresiji

Suhenko se navodno do posljednjeg odupirao ruskim vojnicima i branio svoje rodno selo Motižin, u blizini kojeg je pronađen mrtav.

Oko 30 ljudi pogubljeno i zakopano u masovnoj grobnici

Prema izvješćima američke novinske agencije AP, ukrajinske snage su prošle subote pronašle tijela Suhenka i njegovih roditelja. Oko 30 ljudi pretrpjelo je nasilnu smrt.

"Zajedno sa sindikatom ukrajinskih igrača VAFP, oplakujemo gubitak 25-godišnjeg bivšeg ukrajinskog nogometaša Oleksandra Suhenka, koji je ubijen zajedno s majkom i ocem u Motižinu", napisao je Fifpro na Twitteru.

U Ukrajini od 23. veljače bjesni ruski agresivni rat u kojem su poginuli brojni civili. Nedavno su internetom kružile šokantne slike mrtvih ukrajinskih civila iz malog mjesta Buča pokraj Kijeva, prozvano ukrajinskom Srebrenicom. Vitalij Kličko, brat Vladimira Klička i aktualni gradonačelnik Kijeva, govorio je o genocidu koji je šokirao svijet.

Horor u Irpinu i Buči

"Prizore koje gledamo u Irpinu i Buči kao da su iz horor filma. Nažalost, ne radi se o filmu", rekao je Vitali Kličko.

"Ovo je stvarnost. Užasna stvarnost. Ne mogu razumjeti osobu koja bi učinila takvo što. A siguran sam da sličnih prizora ima u gradovima diljem Ukrajine. Agresor mora platiti za ovo - platiti tešku cijenu za oduzete živote tisuća Ukrajinaca", dodao je Kličko i završio:

"Nećemo oprostiti ovo što su napravili našim gradovima i našim građanima."

Nakon što su tijekom vikenda u javnost procurile mučne fotografije mrtvih civila koji leže na ulicama Buče, neki vezanih ruku, neki s prostrijelnim ranama na glavi, rusko ministarstvo obrane poricalo je odgovornost za spomenute zločine u Ukrajini. Štoviše, u nedjeljnoj objavi na kanalu Telegram sugerirali su kako su tijela "tek nedavno stavljena na ulice nakon što su se oko 30. ožujka sve ruske jedinice potpuno povukle iz Buče".

No analiza satelitskih snimaka uglednog američkog The New York Timesa opovrgava takve ruske navode. Prema njima, nije istina da su se ubojstva civila u Buči, predgrađu Kijeva, dogodila nakon što su ruski vojnici napustili grad.