40. dan rata u Ukrajini

Zelenskij: Broj žrtava bi mogao biti i veći

ISW: Ključna bitka za Slovjansk

Ukrajinci objavili imena ruskih vojnika iz Buče

Tijek događaja:

U Sumskoj oblasti pronađena tijela mučenih civila

07: 43 - Guverner oblasti Sumy Dmytro Zhyvytsky izvijestio je da je ukrajinska vojska u okrugu Konotop u oblasti Sumy pronašla tijela najmanje tri mučena civila. Pronađeni su na mjestima gdje su bile stacionirane ruske snage. Rusi su se povukli iz regije Sumy 3. travnja.

Ukrajina tvrdi da je 600 Rusa zatočeno na njihovom teritoriju

07:21 - Iryna Vereščuk, zamjenica premijera i ministrica za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, izvijestila je da je trenutno oko 600 Rusa zatočenih u Ukrajini. "Sada ih ima oko 600 ako govorimo o ukupnom broju. Moramo izgraditi poseban kamp u skladu s međunarodnim pravom”, rekla je.

ISW: Rusi žele zauzeti Slovjansk

07:01 - Ruske trupe pripremaju ofenzivu na istočni grad Slovjansk u nastojanju da se na istoku povežu s drugim snagama u regiji Donbasa, piše u posljednjoj procjeni Instituta za proučavanje rata (ISW - Institute for the study of war)

“Napori ruskih snaga koje napreduju iz Izuma da zauzmu Slovjansk vjerojatno će se pokazati kao sljedeća ključna bitka rata u Ukrajini”, kaže se u izvješću, prenosi BBC.

Ukrajinci objavili imena ruskih vojnika

06:48 -Ukrajinske obavještajne službe objavile su popis za koji tvrde da su imena ruskih vojnika "koji su počinili ratne zločine protiv naroda Ukrajine u Buči". Popis je objavljen na stranici ministarstva obrane i uključuje imena, datume rođenja i brojeve putovnica, kao i činove oko 2.000 vojnika.

“Sjetite se! Svi ratni zločinci bit će privedeni pravdi zbog zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva Ukrajine”, napisali su iz ministarstva, prenosi BBC.

Kina razgovarala s Ukrajinom

06:15 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi telefonski je razgovarao u utorak sa svojim ukrajinskim kolegom Dmitrijem Kulebom, a Peking je ponovno pozvao na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini, prenosi Reuters.

SAD testirale hipersonični projektil

05:08 - Sjedinjene Države uspješno su sredinom ožujka testirale hipersonični projektil, ali nisu izlazili u javnost s time dva tjedna kako bi izbjegle napetosti s Rusijom u vrijeme kada je predsjednik Joe Biden trebao otputovati u Europu, izjavio je u utorak dužnosnik upoznat s tim pitanjem za CNN.

Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) lansiran je iz bombardera B-52 na američkoj zapadnoj obali, navodi dužnosnik.

Rusija najavila odgovor na protjerivanje diplomata

04:32 - Rusija će proporcionalno odgovoriti na protjerivanje svojih diplomata iz niza zapadnih zemalja, rekao je u utorak bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, prenosi Reuters.

"Svi znaju odgovor: To će biti simetrično i destruktivno za bilateralne odnose. Koga su kaznili? Prije svega sebe", naglasio je Medvedev u objavi na svojem Telegram kanalu.

Zelenskij: 'Civilnih bi žrtava moglo biti i više'

02:30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij poručio je u nedjelju da bi broj civilnih žrtava mogao biti i mnogo veći od onog u Buči, i to u Borodjanki i drugim oslobođenim ukrajinskim gradovima, prenosi CNN.

"Već postoje informacije da bi broj žrtava okupatora mogao biti i veći u Borodjanki i nekim drugim oslobođenim gradovima. U mnogim selima oslobođenih okruga Kijevske, Černigovske i Sumske oblasti okupatori su radili stvari koje mještani nisu vidjeli ni za vrijeme nacističke okupacije prije 80 godina", navodi se Zelenskij.

Airbnb se povukao iz Rusije

02:09 - Tvrtka Airbnb dovršila je povlačenje s tržišta Rusije i Bjelorusije, nakon što su 3. ožujka najavili sprečavanje novih rezervacija u te dvije zemlje, prenosi BBC u utorak.