Zbog Zorana Mamića, trojica igrača napustila humanitarni turnir u Ljubuškom

Humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića" u Ljubuškom izazvao je veliku kontroverzu jer je na njemu nastupao i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Njegova momčad, Sirius, stigla je do finala u kojem je trebala odmjeriti snage s Akademia Sport Barom, a trojica igrača te momčadi odbili su nastupiti u finalnoj utakmici. Jedan od njih je i hrvatski reprezentativac.

Riječ je o vaterpolistu splitskog Jadrana Jerku Mariniću-Kragiću, a uz njega igrati su odbili i Nikola Tomičić te Josip Božinović. "Uvijek se rado odazivam humanitarnim akcijama. Ovo je divna inicijativa i unatoč snježnom nevremenu došao sam pomoći prikupiti sredstva za djecu kojima su prijeko potrebna. No, na kraju me dočekala situacija koja je neprihvatljiva – bjegunac od hrvatskog pravosuđa. To smatram ružnim, i zbog svojih uvjerenja nisam sudjelovao u finalu" - izjavio je za Dalmatinski portal Marinić-Kragić.

Svoje objašnjenje zaključio je riječima: "Žao mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i sudjeluju na humanitarnim turnirima, ja neću igrati. Polufinale sam odigrao, ali u finalu sam s tribina navijao za svoju ekipu"

