Svih 42 uhićenih izgrednika iz redova Torcide dobilo je mjesec dana istražnog zatvora, kako je tužiteljstvo i predlagalo. Bila je to druga faza postupka protiv uhićenih pod sumnjom da su u subotu oko 21.30 sati na odmorištu Desinec, na autocesti između Zagreba i Karlovca, napali policiju i uništili benzinsku postaju.

Sud ekspresno presudio pritvor

Dovedeni su jučer na Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici gdje su imali priliku iznijeti svoje obrane. Ekspresno je sud donio odluku u ovom slučaju. Postupak je ubrzan, očito zbog velikog pritiska javnosti i medija. Jedan od odvjetnika koji zastupa osumnjičenoga u ovom postupku je Tihomir Mišić.

"Moj klijent je iznio obranu i negirao krivnju. Njega i još dvije osobe koje su bile u istom vozilu su nakon nereda policajci nasilno izvukli vani i uhitili. On je zaposlen, u braku je, otac je malodobnog djeteta i neosuđivan. Iz svih tih podataka je očito kako se ne radi o profilu huligana, a to nisu ni osobe koje su bile s njim u vozilu. Također se radi o urednim građanima", kazao je odvjetnik za Slobodnu Dalmaciju.

"Kako su uhićene 42 osobe koje su prijavljene za izazivanje nereda i napad na 16 policajaca, prema trenutnom stanju u spisu, omjer napadača i policije je 2 i pol na jednoga. Kako MUP na konferencijama za medije barata s brojkom od 150 napadača, očito je kako tragaju za njih 110 koji su netragom nestali", navodi SD.

Nekolicina se pojavila u KBC Split tražeći pomoć u saniranju rana, ali kako su liječnici dužni prijavljivati svaki slučaj u kojima sumnjaju u nastanak ozljeda jasno je kako će se na Hitnom prijemu pojaviti samo oni kojima je to neophodno.

Nadalje, za očekivati je kako će se tijekom postupka utvrđivati i odgovornost policije i to rukovodećeg kadra koji je svojim procjenama i odlukama, umjesto do primirenja strasti, doveo do eskalacije nasilja. Već sada je izgledno kako će se od strane odvjetnika torcidaša podnijeti kaznene prijave protiv djelatnika MUP-a zbog prekoračenja ovlasti i propusta u postupanju jer se otvaraju brojna pitanja.

16 policajaca bilo odsječeno

Naime, sporno je kako se 16 interventnih policajaca našlo odsječeno i izloženo nasilju u toj mjeri da su našli za neophodno upotrijebiti vatreno oružje. Kolona prema Splitu imala je dva autobusa, 18 kombija i 104 osobna automobila s oko 1.500 navijača koji satima nisu imali mogućnost obaviti nuždu i nabavit vodu i hranu.

U trenutku kada je netko, unatoč najavama da će im na odmorištu Desinec biti dozvoljen izlazak, odlučio da im se to zabrani, čija procjena je bila da će 16 policajaca na benzinskoj postaji biti dovoljna da dovede u red isfrustriranu masu...

Ozlijeđen je 21 policajac i 15 osumnjičenika s tom razlikom da nitko od policajaca nije ozlijeđen vatrenim ili hladnim oružjem.

Jedna od prostrijeljenih osoba je 24-godišnji navijač iz Splita i nalazi se na liječenju u Općoj bolnici Karlovac.

'Stanje propucanog mladića nakon operacije je stabilno'

"Stanje mu je stabilno, radi se o prostrijelnoj rani srednjeg dijela desne potkoljenice. Nisu ozlijeđeni vitalni dijelovi: kosti, krvne žile, živci. Rana je zbrinuta po principu ratne ozljede: kirurška obrada, visoke doze antibiotika, antitetanus profilaksa, analegezija i redovito previjanje na odjelu. Pacijent leži na Odjelu kirurške traumatologije", kazao je dr. Dražen Tufeković, pročelnik za kirurgiju.

Mladić je izjavio kako nema veze s napadima na policiju već je ustrijeljen jer se nalazio u koloni. Policija mu očito ne vjeruje jer ga u bolnici čuvaju.

Zabilježili su novinari komentar torcidaša starog kova, koji nije išao u Zagreb te je možda samo igrom slučaja izbjegao da bude među 42 uhićene osobe.

'Bio sam u Crnoj Gori na gostovanju 2007.'

"Bio sam u Crnoj Gori na gostovanju 2007. godine. Na povratku iz Podgorice blizu granice, već je bila pala noć, gađali su naše autobuse kamenjem iz šume pa smo izašli vani. Tada je počela tučnjava s policijom iz pratnje koja je nasilno reagirala na naš izlazak iz vozila.

Tim policajcima su se ubrzo pridružili brojne kolege kao pojačanje. Vikali su nam "Šta je ustaše!" i "Je*em vam majku hrvatsku!" dok su nas brutalno tukli palicama, nogama i šakama.

Mi smo zgrabili kamenje kojim smo se pokušavali obraniti i uzvratiti udarce. Oni su tada izvukli pištolje i pucali. S tom razlikom da su crnogorski policajci pucali u zrak, a hrvatska policija je pucala u našu mladost", izjavio je navijač.