Nezapamćeni neredi Torcide u subotu navečer na odmorištu Desinec na autocesti A1, još uvijek je glavna tema dana u hrvatskim medijima. Dvadesetak ozlijeđenih navijača, od kojih četvero vatrenim oružjem, 20-ak ozlijeđenih policajaca te 42 uhićenih, među njima je 11 mlađih punoljetnika, epilog je sukoba koji je zgrozio Hrvatsku.

Navijači se žale na nehumane uvjete

Navijači se žale na nehumane uvjete kojima su bili izloženi, a što je konstantna policijska praksa u Hrvatskoj kad su navijačke grupe u pitanju, policija optužuje da su bili žrtve orkestriranog i organiziranog (planiranog) napada i brani sebe govoreći kako su napravili maksimalno sve u pripremi utakmice, iako je jasno da je bilo propusta.

"Cijeli put dolaska organizirane skupine navijača iz Splita protekao je besprijekorno", kazat će Davor Posilović iz policije.

Kako bilo, sinoć u HRT-ovoj emisiji Otvoreno bilo je zanimljivo. Načelnik Sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave zagrebačke Davor Posilović je istaknuo kako kriminalističko istraživanje traje i dalje.

Svi uhićeni zbog napada na policijske službenike na autoputu ovog vikenda izašli su u ponedjeljak pred suca istrage, a Državno odvjetništvo predložilo je istražni zatvor za 42 osumnjičena zbog opasnosti od ponavljanja djela, izvijestili su iz DORH-a. Sutkinje istrage velikogoričkog Županijskog suda odlučile su sve poslati u pritvor, iako se vjeruje da među pritvorenicima ima i onih koji uopće nisu sudjelovali u izgredima, nego su samo bili u blizini ili u krugu incidenta, a interventna policija kad hapsi, onda hapsi sve u krugu, redom...

"Nastavlja se kriminalističko istraživanje. Poduzet će se cijeli niz dokaznih radnji koje stoje na raspolaganju. Sprovest će se i ispitivanje svjedoka, vještačenja različitih vrsta i sve ostale mjere i radnje koje nam stoje na raspolaganju. Za očekivati je da ovo nije konačan broj osoba oje će biti obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem. Nemamo saznanja o novo ozlijeđenim osobama", rekao je Posilović.

Krešimir Antolić krenuo u rat protiv Torcide

Istaknuo je kako se ovdje ne radi o nikakvom sukobu, već o eklatantnom primjeru izazivanja nereda i to nasiljem u mnoštvu uz uporabu opasnog oruđa prema većem broju osoba iz mržnje s namjerom da se neposredno ugrozi život i imovina u većem obimu. Naglasio je kako bi se izazivanje nereda moglo spriječiti kada bi se raspolagalo s bilo kakvim saznanjima koji bi ukazivali na takvo nešto.

Član Uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić smatra da događaji s autoceste nemaju nikakve veze s onim što se događalo u zoni stadiona u Maksimiru.

"Dinamo je četiri dana prije utakmice poslao upute Hajduku u kojima smo ih zamolili da prenesu svojoj navijačkoj grupi sve informacije, od dolaska na stadion, pa do toga da nas kao organizatore trebaju upoznati sa sadržajem svojih transparenata i koje navijačke rekvizite žele unijeti, oni su to ignorirali. Onda smo 20. svibnja ponovili, oni su opet ignorirali, da bi sat i pol prije utakmice bili obaviješteni da oni dolaze i nose transparente, bubnjeve i štapove, ali da nisu smatrali da to treba prijaviti. Nakon što su došli na ulaz na tribinu jug, tražili su razgovor s predstavnikom Dinama, rekao je.

Naglasio je da je predstavnik Dinama došao na razgovor, na što su navijači rekli da će njihov odvjetnik razgovarati, koji se nije predstavio.

"U razgovoru s našim predstavnikom je rekao da smo apsolutno u pravu, Torcida je to trebala prijaviti, ali da im izađemo u susret ako možemo. Mi smo rekli da ne možemo, da pozivamo goste iz Splita da uđu na stadion, ali bez transparenata većih od 2x1. Oni su to odbili i nikakvih problem au zoni jug nije bilo. Bili su dva sata u toj zoni, rekao je.

Istaknuo je kako nikome ništa nije zabranjeno, samo se tražilo da se poštuju pravila.

'Hrvatska policija po prvi put je pucala u ne naoružane hrvatske građane'

Novinar Damir Petranović osuđuje napad na policiju i incident te je pozvao da se takvi događaju spriječe i da se više ne događaju.

"Prekjučer je hrvatska policija prvi put pucala u nenaoružane hrvatske građane. Njihova verzija događaja koju su oni iznijeli dan kasnije je poprilično puna rupa. Razgovarao sam s osobama koje su sudjelovale i koje su ranjene, ima ih više od službene verzije, te po njihovim iskazima policija nije pucala na benzinskoj postaji, nego se to dogodilo na autocesti", izjavio je. Petranović je rekao kako je Antolić jedan od povoda za incident.

On je kao i 2014. godine posegnuo za nekim policijsko-paraobavještajnim metodama i spletkama kojima zabranjuje navijačima Hajduka ulazak na stadion u Maksimiru. Njegove upute koje je proslijedio Hajduku i Torcidi pisane su tako da ne mogu biti ispunjene. Tražio je da se donesu transparente pola sata prije nego se stadion otvori, iako je jasno da je Torcida pod policijskom paskom negdje na autocesti ili Lučkom. Antolić, potrčko Zdravka Mamića, služi se istim metodama znajući kakav efekt takav potez može izazvati.

Smatra da je drugi povod katastrofalno postupanje policije, Policijske uprave zagrebačke.

"Ona se ispostavila kao asistent Dinama, umjesto da se postavi kao organ reda. Policija treba procijeniti situaciju i ima pravila postupanja prema masama. Bila je dužna u trenutku kad je imala 1500 navijača ispred stadiona narediti Dinamu da im otvori vrata i da ih pusti na stadion", izjavio je.

Posilović je odgovorio Petranoviću kako se radilo o prilaznom kolniku benzinske postaje gdje su se nalazili policijski službenici sa zadaćom zaštite tog objekta i ljudi koji rade u tom objektu.

'U visini benzinske postaje došlo je do napada na prvo policijsko vozilo'

"U visini benzinske postaje došlo je do napada na prvo policijsko vozilo", dodao je.

Antolić se nadovezao kako su pripadnici Torcide u više navrata unosili pirotehniku u bubnjevima na tribinu jug.

"Razumijem da zbog nedostatka europskog iskustva pravila se mogu činiti apsurdnima. Želim da Hajduk igra europske utakmice kao što smo mi igrali pa da to nauči", istaknuo je.

Osvrnuo se na izjavu Petranovića da je potrčko Zdravka Mamića te je rekao da za takvo što raspravu mora svesti kao da je na "zidiću u Splitu".

"Ja sam zapravo tajni sin Zdravka Mamića, samo to nitko nije znao - to je razina Petranovićeve rasprave", naglasio je Antolić.

Petranović je reagirao te rekao kako su Antolića dok je bio u policiji zvali - Mamićev policajac.

"Od 2013. službeno je Antolić na Mamićevom platnom spisku i od tada do danas, vodi organizaciju kojom i dalje iz Međugorja upravlja osuđeni i odbjegli kriminalac", naglasio je.

Antolić se ubacio te rekao kako je mišljenja da je u subotu Zdravko Mamić bio na stadionu, ali ga nitko nije vidio. Za Petranovića je rekao da je opsesivan u odnosu na Zdravka Mamića.