Fatalna brineta slomila srce Bayernovoj zvijezdi: 'Ljudi vole pričati o mom privatnom životu'

Jordyn Huitema (rođena 8. svibnja 2001.) jedna je od najtalentiranijih kanadskih nogometašica svoje generacije. Karijeru je započela u rodnoj Britanskoj Kolumbiji, a već s 16 godina privukla je pažnju europskih klubova. Ubrzo je potpisala za Paris Saint-Germain, gdje je igrala pet sezona i postala simbol novog vala kanadskog ženskog nogometa. Danas je članica Seattle Reigna u američkoj NWSL ligi, gdje gradi karijeru u jednoj od najjačih svjetskih liga ženskog nogometa.

Njena reprezentativna karijera također je impresivna – bila je dio kanadske ekipe koja je 2021. osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Foto: Profimedia

Zašto je Jordyn Huitema 'fatalna'?

Jordyn se često opisuje kao “fatalna” jer kombinira tri elementa koji je izdvajaju: talent, karizmu i osobni šarm. Na terenu je visoka (180 cm), snažna napadačica koja zabija ključne golove, dok izvan terena plijeni pažnju svojom ljepotom i samopouzdanjem.

Foto: Profimedia

Osim što je sportašica, ona je i javna osoba koja se ne boji otvoreno govoriti o svojim izborima. Nakon prekida s Alphonsom Daviesom, s kojim je bila u vezi gotovo pet godina, našla se u centru medijske pažnje. Kratko su je povezivali s nekoliko novih romansi, no tek s američkim bejzbolašem Julijom Rodríguezom pronašla je stabilnost i sreću.

“Ljudi vole pričati o mom privatnom životu, ali istina je da se najbolje osjećam kad sam na terenu. Nogomet je moja strast i ono što me definira,” izjavila je jednom prilikom, prenose strani mediji.

Ljubav s Juliom Rodríguezom

Julia Rodríguez, zvijezda američkog bejzbola i član Seattle Marinersa, postao je njen oslonac i partner u svakom smislu. Njihova veza razvila se prirodno, a zajednički život u Seattleu dodatno ih je povezao.

Foto: Profimedia

“Osjećam se voljeno i podržano. Julia razumije što znači biti profesionalni sportaš i to mi jako puno znači,” rekla je Jordyn u jednom intervjuu.

Njihova ljubavna priča prati je uz jednak interes kao i njezina nogometna karijera – kombinacija mladosti, ambicije i snažne međusobne podrške.

Foto: Profimedia

Ikona nove generacije

Jordyn Huitema danas je puno više od nogometašice. Ona je uzor mlađim igračicama, lice kampanja sportskih brendova i osoba čiji se privatni život prati gotovo jednako pažljivo kao i sportski rezultati. Njena priča pokazuje kako je moguće uspješno balansirati između profesionalnih izazova i privatne sreće.

Foto: Profimedia

“Želim da djevojčice vjeruju da mogu igrati nogomet na najvećoj razini i da ništa nije nemoguće. Ako sam ja uspjela, mogu i one,” poručila je Huitema.

