Top model Tabby Brown (38.) umrla je u 39. godini, potvrđeno je poznatom i čitanom britanskom tabloidu Mirroru.

Bivša Playboyjeva zvijezda svojedobno je bila u vezi s Raheemom Sterlingom i Marijom Balotellijem, a također se pojavljivala u britanskom reality showu The Bachelor na "Channel 5."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila je cijenjeni i traženi model za Cosmopolitan i ELLE, te se pojavljivala u reklamama za brendove uključujući Canon, Virgin Atlantic, AX i Lynx. Svi su s njom htjeli surađivati.

Tabby, koja je magistrirala marketing, također je radila i u glazbenoj industriji pojavljujući se u spotovima za Snoop Dogg, B.O.B i Dizzee Rascal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uzrok njezine smrti je objavljen, no tužnu vijest potvrdio je njezin menadžer.

Glazbenica NayNay oprostila se od Tabby upisom na društvenim mrežama:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kakva si svjetlost bila, tvoja vanjština je odgovarala tvojoj unutrašnjosti, tako lijepo. Iskreno sam šokiran i tužan što si otišao. Počivaj u vječnom miru Tabby."

Bivša zvijezda The Only Way Is Essex Vas, poznata J Morgan, napisala je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moje srce je slomljeno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Tabby je upoznala Balotellija u jednom noćnom klubu 2011. u Manchesteru. prije nego što su ušli u ljubavni vrtlog...

No, njihova je romansa s puno strasti bila kratkog vijeka, te su se razveli sedam mjeseci kasnije. Kasnije je Tabby viđena s napadačem Chelseaja Raheemom Sterlingom 2016.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok su i Sterling i Tabby šutjeli o svojoj vezi, ona je ranije za Mirror pričala o svom ljubavnom životu s Balotellijem. Nije skrivala da se zaljubila u zločestog dečka talijanskog i europskog nogometa...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći 2013., rekla je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno sam se zaljubila u Marija, prije nego što sam ga bolje procijenila. Rekao mi je da želi da se skrasimo i osnujemo obitelj. Onda sam saznala da ima dijete s bivšom, bilo je stalnih priče o tome kako tulumari s drugim ženama i svi oni tekstovi 'ona je samo prijateljica".

Zanosna crnka prekinula je s Balotelijem nakon što je saznala da ima dijete s bivšom djevojkom. Također, počela je primjećivati da je Balotelli nevjeran, da ju vara i da se često zabavlja sa drugim ženama.

"Tako sam to završila u studenom. Mario nije mogao vjerovati i mislio je da bi me mogao slatko nagovoriti da mu se vratim. Kad je shvatio da nema šanse, loše je to primio. Ali, to je zato što Marija nikada prije nije šutnula žena. Navikao je dobiti točno ono što želi."

Mirror je kontaktirao njezinog menadžera koji je prethodno za The Sun potvrdio njezinu smrt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tabby Braun na Instagramu pratilo 314.000 ljudi, a posljednju objavu na ovoj platofrmi objavila je prije dva mjeseca, podijelivši video s najzanimljivijim trenucima dok je bila u kupaonici. Često je objavljivala seksi - erotske fotografije i snimke.