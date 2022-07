UKRALA ŠOU / Svi su poludjeli za djevojkom Taylora Fritza: Pogledajte samo kako je izgledala na Wimbledonu

Španjolski teniski velikan Rafael Nadal povukao se s Wimbledona uoči polufinala s Nickom Kyrgiosom, a to je jako naljutilo Morgan Riddle, 24-godišnji model i TikTok zvijezdu, inače djevojku Taylora Fritza, sjajnog tenisača kojeg je Nadal prošao u četvrtfinalu Wimbledona, iako je trpio jake bolove trbušnog mišića. Na kraju ga je u tom meču dokrajčio do kraja, nastalo je puknuće 7 milimetara, a na kraju se povukao. Morgan je na ovom Wimbledonu oduševila fanove svojom pojavom, kako one na tribinama All England Cluba, tako i one pred malim ekranima. Englezi pišu kako je Morgan u četvrtfinalu ukrala šou na centralnom terenu i kako je sad dosta fanova tužno jer ju više neće imati priliku gledati na turniru. Također, i Amerikanci sa zanimanjem prate što se događa na najslavnijem teniskom turniru na svijetu, pa je i njima Morgan upala u oko. New York Post prenosi kako je Morgan bila inspirirana i protiv Nadala na sebi imala haljinu nalik kraljevskoj. "Moj dečki igra na centralnom terenu protiv Nadala, a na tribinama će biti ugledno društvo, otmjeno. Pogledajte kako će Kate Middleton izgledati", kazala je na TikTokuu svojoj bijeloj haljini Morgan Riddle, jedna od najpopularnijih djevojaka sportaša u svijetu. Zajedno su već dvije godine.