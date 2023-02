Prije dva dana pisali smo o skandalu kojeg je kreirao poznati engleski ragbijaš Joe Westerman, koji je proteklog vikenda uhvaćen u seksualnom činu s nepoznatom prijateljevom ljubavnicom - dok ga je bijesna žena ostavila nakon što je dobila tu kratku snimku, a potom promptno izbacila iz njihova obiteljskog doma.

Izbacila ga iz kuće

Lauren (33) istjerala je Joea iz obiteljske kuće u gradu u West Yorkshireu nakon što je snimka oralnog zadovoljavanja njenog muža u pijanom stanju počela kružit internetom i nakon što joj je sam morao priznati sve, kome se komotno sad može zapjevati onaj hit mlohava ćuna... Lauren se putem Twittera oglasila i jasno dala do znanja:

“Želim jasno i glasno reći kako ovo nisam ja!!!!!! Imamo troje djece, od kojih jedno ima skoro 15 godina i nema potrebe da ovakve stvari viđa po društvenim mrežama!”

Lauren Westerman odlučila je za The Sun otvoriti dušu i progovoriti o preljubu koji joj je razorio brak.

Supruga ragbi zvijezde, na koju su se ugledali i mlađi, klinci koji igraju i vole ragbi - jučer je ispričala kako je to samo njegova sramota i naglasila kako je sa tom snimkom seksa uništio njihovu obitelj, rekavši:

“Nikada to neću moći zaboraviti, zlo mi je kad se samo sjetim toga".

U sedam sekundi sve joj se srušilo

Lauren Westerman, 33-godišnjakinja kojoj se preko noći, u sedam sekundi sve srušilo, izjavila je da je video u trajanju spomenutih 7 sekundi, snimljen u mračnoj uličici u noćnom izlasku i postavljen na Twitter, nanio neopisivu štetu njoj i njihovoj djeci.

Najstarije dvoje, u dobi od devet i 14 godina, oboje su u suzama podnijeli muku gledanja snimke nakon što su im ih okrutna djeca u školi oduševljeno poslala na Snapchat - "Vidi si tatu" - imputirali su im školske kolege.

Učiteljica u osnovnoj školi Lauren boji se da će im to svima ostaviti ožiljke i otkrila je:

“Ljudi su se prije bili ugledali na njega, ali više ne.”

U ekskluzivnom intervjuu za The Sun, mama troje djece ispričala je kako je njegov svemogući pad iz milosti i njezina živa noćna mora započela nakon što je igrač otišao na 15-satno opijanje tijekom vikenda. Htio se opustiti, zabaviti s dečkima, napuniti baterije od obaveza, profesionalnog vrhunskog i zahtjevnog sporta, javnosti, medija, svega onog što ide u životu jednog profesionalnog poznatog sportaša.

Započelo je u subotu u 11.30 ujutro u pubovima i barovima Pontefracta u West Yorksu, skrenulo je sve potom u mračnu uličicu i završilo u 2.30 ujutro sljedećeg dana. Otvorila se rupa, nastala je katastrofa. Alkohol je kumovao svemu ali to nije i ne može biti isprika...

Ništa nije naslućivalo da će se nešto dogoditi

“Ostala sam prespavati u maminoj kući i on je sljedećeg jutra poslao poruku da kaže kako se loše osjeća, ali to je bilo to. Nije bilo naslućivanja onoga što će se dogoditi."

Ali do kraja sljedećeg dana, Laurenin svijet će se srušiti nakon što je Joe otkrio istinu.

Objasnila je:

“Kasnije te noći, Joe je bio u kući našeg susjeda i rekao je - 'Moram razgovarati s tobom. Njegovo se lice jednostavno urušilo i izgledao je potpuno drugačije."

Rekao je: 'Uradio sam nešto sinoć'. . . Snimljen sam s djevojkom spuštenih hlača. Tražila sam da vidim video, a on je rekao da ga nema, ali da je na Twitteru. Otišla sam na Twitter i vidjela da je izbrisan mnogo puta, a onda je otprilike pola sata kasnije ponovno objavljen i tada sam to vidjela i šokirala se. Samo sam se fizički osjećao bolesno. Moja sljedeća misao bila je moja 14-godišnja kćer i mogu li doći do nje prije nego što to vidi. Ali bilo je prekasno. Stalno su je dodavali u ove Snapchat grupe iz škole i slali su joj video. Napustila je grupe, ali su je dodavali u nove i to joj je slano opet i opet i opet", otkrila je Lauren.

Mlohava ćuna

“Našem devetogodišnjaku također je u porukama poslan screenshot videa. To je njihov tata i jako mi ih je žao što su morali vidjeti tako nešto. Istina je da mi je rekao samo zato što je to bilo na društvenim mrežama. Ali drago mi je da je pronađen jer mi je muka od pomisli da ga nakon toga poljubim."

Lauren su također kontaktirali zabrinuti prijatelji koji su vidjeli video na internetu i bojali se da ona nije bila svjesna.

Pred svakim sakriva tugu, ali shrvana je iako govori: "U redu je, već sam to vidjela."

Lauren, koja se udala za Joea 2014., otkriva da ga je odmah izbacila iz obiteljske kuće, ali je na trenutak zastala kako bi pokazala grozne memeove s njim koji su sada preplavili društvene mreže.

Previše su grafički da bi se opisali u novinama. Neko su vrijeme ljudi na internetu tvrdili da je Lauren u videu i šalili se da su Westermanovi nestašni, prljavi kad to rade u mračnim i zabačenim uličicama... Dok je Twitter eruptirao, Joe je poslao poruku Lauren: “Riječi nikada neće objasniti koliko mi je žao. Ne mogu objasniti što se dogodilo jer se ne mogu sjetiti ničeg. Bio sam razvaljen k'o majka, baš jako pijan".

'Zaslužuješ bolje od mene'

“To je odvratno znam i sada moram živjeti s tim zauvijek. Gubitak tebe i djece je bolan za mene, ali stvarno zaslužuješ puno bolje."

Druga poruka je glasila:

"Uvijek si govorio da će me alkohol pojesti, uništiti."

Lauren je odgovorila kako je šteta što nikada nije slušao, na što je on odgovorio:

“Priča mog života. Ludo mi nedostaješ. Bila si savršena.”

Uslijedilo je opet:

“Moram da znaš da se ne mogu sjetiti ničega o toj noći. Izgledam kao zombi.”