MLOHAVA ĆUNA / Kakav gad! Procurila snimka seksa zvijezde s prijateljevom ljubavnicom: Uhvaćen spuštenih gaća, a supruga ga izbacila iz kuće

Engeska sportska zvijezda, ragbijaš Joe Westerman, uhvaćen je kako provodi seksualni čin s prijateljevom ljubavnicom dok ga je bijesna žena ostavila nakon curenja videa na Twitteru, odnosno promptno izbacila iz njihovog obiteljskog doma, piše britanski The Sun. Na društvenim mrežama pojavila se snimka seksualnog čina na kojoj se može vidjeti kako je Joe Westerman u mračnoj ulici u ljubavnom činu sa ženom. Uhvaćen je doslovno sa spuštenim gaćama a snimka njegovog seksualnog čina postala je viralna... U međuvremenu ga je njegova supruga Lauren (33) istjerala iz obiteljske kuće u gradu u West Yorkshireu. Na Twitteru je napisala: “Želim jasno i glasno reći kako ovo nisam ja!!!!!! Imamo troje djece, od kojih jedno ima skoro 15 godina i nema potrebe da ovakve stvari viđa po društvenim mrežama!” "Supruga Joea Westermana, Lauren (33), istjerala ga je iz obiteljske kuće u gradu u West Yorkshireu, a Castleford, klub za koji igra, je Westermana novčano kaznio i naredio mu društveno koristan rad na edukaciji mladih o učincima alkohola", stoji u tekstu The Sun-a. Igrač, koji je osvojio dva Kupa Engleske tijekom 13-godišnje karijere u prvoj ligi, zadovoljavao je ženu otpozadi a na snimci se može čuti kako mu prilazi prolaznik, snimajući pritom, te ga pita: "Mogu li i ja probati?" Nakon toga, Joe Westerman je odmah posegnuo za hlaćama, iznenađen, pijan i pomalo, vjerojatno, ljut što nije svoje obavio do kraja, iako nije poznato da li se "utakmica" ipak na kraju odigrala do kraja... Sinoć, nakon što je video isječak od sedam sekundi postao viralan i sad doslovno kruži planetom, Castleford je kaznio Westermana i naredio mu da obavlja društveno koristan rad kako bi educirao mlade o učincima alkohola. Snimka je, inače, snimljena tijekom vikenda, nekoliko dana prije početka superligaške sezone. Izvor je rekao da će Joe Westerman propustiti utakmicu protiv Hulla.... “On je zapravo suspendiran a video je užasan.” Učiteljica Lauren, koja se udala za Westermana 2014., rekla je za The Sun da joj je isječak poslan prije nego što se pojavio na internetu i da ju je šokirao. Westerman se sinoć u izjavi ispričao obitelji, prijateljima, klubu i ragbi ligi. Dodao je: "Shvatio sam da moram poraditi na donošenju odluka u vezi s alkoholom."